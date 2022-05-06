Как в «Сказке»: котельниковцам подарили рябиновое настроение

Взгляд сразу цепляется за красивое двухэтажное здание с синей крышей. Зеленые и желтые цвета в оформлении стен, современная отделка, благоустроенная «зеленая» территория вокруг и… рябиновое настроение.

Саженцы рябины в детском саду «Сказка» в Котельниково высадили представители местной власти вместе с сотрудниками градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий. Акция приурочена к Всероссийскому субботнику.





В компании следуют принципам ESG-повестки: стратегия «ЕвроХима» предполагает заботу об окружающей среде, социальную ответственность и высокий уровень корпоративного управления. При этом социально-значимые мероприятия реализуются параллельно масштабному производственному проекту современного Гремячинского горно-обогатительного комбината. Сотрудники ГОКа регулярно участвуют в «зеленых» акциях, направленных на благоустройство Котельниково.





Добрые устремления всегда находят отклик. Особенно в детских сердцах. Малыши с лейками в руках помогали взрослым создавать красоту здесь и сейчас. Начавшийся дождик лишь подтвердил народное поверье — все делается к лучшему. Воспитанники «Сказки» вместе со своими старшими товарищами воплотили мечты о лучшей жизни в реальность.