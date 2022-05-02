Общество

Обновленный участок набережной Волгограда открыли для прогулок

Общество 02.05.2022 14:57
02.05.2022 14:57


В Волгограде убрали строительный забор и открыли для горожан обновленный участок Центральной набережной от главной лестницы до строящегося амфитеатра. Как сообщили в мэрии, новая пешеходная зона доступна для прогулок. 
Подрядчик на этом участке завершил все запланированные проектом работы. Здесь восстановлены гранитные ступени и облицовка тумб, возведены два фонтана, на которых завершается пусконаладка. Парк дополнили тротуары и велодорожка, лавочки, сотни деревьев и кустарников.  
Завершается укладка брусчатки на эстакаде, монтаж тротуарной плитки на эксплуатируемой кровле и отделочные работы внутри амфитеатра.
Остальная часть реконструируемой парковой территории в связи с продолжающимися работами на пешеходном мосту и в амфитеатре будет открыта для посещения после 1 июня.  
Кроме того, на Центральной набережной продолжается реконструкция 15-го причала. По условиям муниципального контракта, все работы будут завершены до начала лета.

Фото: администрации Волгограда

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