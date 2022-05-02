Обновленный участок набережной Волгограда открыли для прогулок





В Волгограде убрали строительный забор и открыли для горожан обновленный участок Центральной набережной от главной лестницы до строящегося амфитеатра. Как сообщили в мэрии, новая пешеходная зона доступна для прогулок.

Подрядчик на этом участке завершил все запланированные проектом работы. Здесь восстановлены гранитные ступени и облицовка тумб, возведены два фонтана, на которых завершается пусконаладка. Парк дополнили тротуары и велодорожка, лавочки, сотни деревьев и кустарников.

Завершается укладка брусчатки на эстакаде, монтаж тротуарной плитки на эксплуатируемой кровле и отделочные работы внутри амфитеатра.

Остальная часть реконструируемой парковой территории в связи с продолжающимися работами на пешеходном мосту и в амфитеатре будет открыта для посещения после 1 июня.

Кроме того, на Центральной набережной продолжается реконструкция 15-го причала. По условиям муниципального контракта, все работы будут завершены до начала лета.





Фото: администрации Волгограда