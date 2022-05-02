В Волгограде колонна поющих студентов прошагает по улице Мира

Общество 02.05.2022 11:49
02.05.2022 11:49
Праздничной колонной по центру города в преддверии 77-ой годовщины Победы пройдут студенты и преподаватели Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. Как сообщили в мэрии, в общей сложности участие в этом мероприятии примут более 300 человек. Шествие пройдет 6 мая по улице Мира до Аллеи Героев в центре Волгограда.
Напомним, что улица Мира – одна из первых, которая была восстановлена в послевоенном Сталинграде.
Торжественное шествие в сопровождении духового оркестра и хорового коллектива муниципального вуза начнется в 14:00. Завершится акция возложением цветов к Вечному огню.
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