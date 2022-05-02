В Волгограде послевоенный жилой дом приговорили к сносу

Общество 02.05.2022 09:35
02.05.2022 09:35
Аварийным и подлежащим сносу признан двухэтажный многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда.
Как сообщили в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, заключение о техническом состоянии дома №11 по улице Брасовская было направлено в администрацию Тракторозаводского района для принятия решения о судьбе этого здания. Помещения в двухэтажке признаны непригодными для проживания, а сам дом – аварийным.
Указанный многоквартирный дом был построен в 1950 году – через 5 лет после окончания Великой Отечественной войны. Здание кирпичное с железобетонными перекрытиями.
Фото: архив «Высоты 102», Яндекс.Карты
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