В Волгограде послевоенный жилой дом приговорили к сносу





Аварийным и подлежащим сносу признан двухэтажный многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщили в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, заключение о техническом состоянии дома №11 по улице Брасовская было направлено в администрацию Тракторозаводского района для принятия решения о судьбе этого здания. Помещения в двухэтажке признаны непригодными для проживания, а сам дом – аварийным.













Указанный многоквартирный дом был построен в 1950 году – через 5 лет после окончания Великой Отечественной войны. Здание кирпичное с железобетонными перекрытиями.

Фото: архив «Высоты 102», Яндекс.Карты