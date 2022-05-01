В Волгоградской области на 1% снизилась смертность населения

За три месяца этого года, таким образом, естественная убыль населения составила 5713 человек. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был меньше – 5643 человека.
Общество 01.05.2022 08:15
01.05.2022 08:15
За три месяца этого года, таким образом, естественная убыль населения составила 5713 человек. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был меньше – 5643 человека.
Росстат подвел очередные итоги в сфере демографии за период с января по март 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, за 3 месяца скончались 10168 жителей региона. Это на 98 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10266 человек). Таким образом, смертность населения в этом году снизилась на 1%. При этом смертность от коронавируса выросла. Так, в этом году это заболевание стало причиной смерти 638 человек. В январе-марте 2021 года от коронавируса умерли 189 человек.В январе-марте также зафиксировано снижение рождаемости на 3,6%. В этом году в регионе родились 4455 человек, тогда как в прошлом году на свет появились 4623 младенца.
За три месяца этого года, таким образом, естественная убыль населения составила 5713 человек. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был меньше – 5643 человека.
Реклама
Успел к 1 Мая: на фасаде многоэтажки в Волгограде появилась картина с солдатом и детьми01.05.2022 11:37
Общество 01.05.2022 11:37
«Мы умеем объединяться»: на площади Павших борцов в Волгограде прошел первомайский митинг01.05.2022 11:16
Общество 01.05.2022 11:16
Тысячи волгоградцев собираются на первомайское шествие01.05.2022 09:12
Общество 01.05.2022 09:12
В Волгограде 1 мая изменилась транспортная схема01.05.2022 06:53
Общество 01.05.2022 06:53
Волгоград встречает Первомай перекрытыми улицами в центре01.05.2022 06:37
Общество 01.05.2022 06:37
Из Камышина в Волгоград на вертолете транспортировали байкера после ДТП30.04.2022 22:28
Общество 30.04.2022 22:28
Жители домов по улице Пархоменко в Волгограде остались без воды30.04.2022 17:58
Общество 30.04.2022 17:58
В мае волгоградские стоматологи переходят на особый режим30.04.2022 17:19
Общество 30.04.2022 17:19
В Волгограде запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережной30.04.2022 16:51
Общество 30.04.2022 16:51
Жителей Волгограда с 11 мая снова оставят без горячей воды30.04.2022 15:46
Общество 30.04.2022 15:46
В Волгограде для репетиций парада Победы перекроют улицы30.04.2022 15:27
Общество 30.04.2022 15:27
В Волгограде с 1 мая запустят новый троллейбусный маршрут № 9а30.04.2022 13:21
Общество 30.04.2022 13:21
Депутат ГД Савченко выступил за регистрацию домашних кошек и собак30.04.2022 11:55
Общество 30.04.2022 11:55
В центре Волгограда 20 домов оставили без горячей воды30.04.2022 11:24
Общество 30.04.2022 11:24
Бойцов из Калмыкии на Украине тронуло письмо волгоградской школьницы30.04.2022 10:35
Общество 30.04.2022 10:35
Реклама