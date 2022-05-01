Общество

В Волгоградской области на 1% снизилась смертность населения

Общество 01.05.2022 08:15
01.05.2022 08:15


Росстат подвел очередные итоги в сфере демографии за период с января по март 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, за 3 месяца скончались 10168 жителей региона. Это на 98 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10266 человек). Таким образом, смертность населения в этом году снизилась на 1%. При этом смертность от коронавируса выросла. Так, в этом году это заболевание стало причиной смерти  638 человек. В январе-марте 2021 года от коронавируса умерли 189 человек.
В январе-марте также зафиксировано снижение рождаемости на 3,6%. В этом году в регионе родились 4455 человек, тогда как в прошлом году на свет появились 4623 младенца.
За три месяца этого года, таким образом, естественная убыль населения составила 5713 человек. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был меньше – 5643 человека.



Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
01.05.2022 11:37
Общество 01.05.2022 11:37

0
Далее
Общество
01.05.2022 11:16
Общество 01.05.2022 11:16

0
Далее
Общество
01.05.2022 09:12
Общество 01.05.2022 09:12

0
Далее
Общество
01.05.2022 06:53
Общество 01.05.2022 06:53

0
Далее
Общество
01.05.2022 06:37
Общество 01.05.2022 06:37

0
Далее
Общество
30.04.2022 22:28
Общество 30.04.2022 22:28

0
Далее
Общество
30.04.2022 17:58
Общество 30.04.2022 17:58

0
Далее
Общество
30.04.2022 17:19
Общество 30.04.2022 17:19

0
Далее
Общество
30.04.2022 16:51
Общество 30.04.2022 16:51

0
Далее
Общество
30.04.2022 15:46
Общество 30.04.2022 15:46

0
Далее
Общество
30.04.2022 15:27
Общество 30.04.2022 15:27

0
Далее
Общество
30.04.2022 13:21
Общество 30.04.2022 13:21

0
Далее
Общество
30.04.2022 11:55
Общество 30.04.2022 11:55

0
Далее
Общество
30.04.2022 11:24
Общество 30.04.2022 11:24

0
Далее
Общество
30.04.2022 10:35
Общество 30.04.2022 10:35

0
Далее

Лента новостей

11:49
Под Волгоградом женщина-таксист устроила ДТП с шестью пострадавшимиСмотреть фотографии
11:37
Успел к 1 Мая: на фасаде многоэтажки в Волгограде появилась картина с солдатом и детьмиСмотреть фотографии
11:16
«Мы умеем объединяться»: на площади Павших борцов в Волгограде прошел первомайский митингСмотреть фотографии
10:04
Житель Волгоградской области сдался полиции после убийства приятеляСмотреть фотографии
09:12
Тысячи волгоградцев собираются на первомайское шествиеСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области на 1% снизилась смертность населенияСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде 1 мая изменилась транспортная схемаСмотреть фотографии
06:37
Волгоград встречает Первомай перекрытыми улицами в центреСмотреть фотографии
22:28
Из Камышина в Волгоград на вертолете транспортировали байкера после ДТПСмотреть фотографии
21:23
Похоронили надежду: волгоградский «Ротор» проиграл «Кубани»- 1:2Смотреть фотографии
20:05
В Волжском пьяный мужчина угрожал с балкона убить соседаСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде сотрудники МУПа попались на сбросе отходов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Как интересно провести майские праздники в Волгоградской области: путеводительСмотреть фотографии
17:58
Жители домов по улице Пархоменко в Волгограде остались без водыСмотреть фотографии
17:19
В мае волгоградские стоматологи переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережнойСмотреть фотографии
15:46
Жителей Волгограда с 11 мая снова оставят без горячей водыСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде для репетиций парада Победы перекроют улицыСмотреть фотографии
14:13
В Камышине задержан предполагаемый жестокий убийца 55-летней женщиныСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде с 1 мая запустят новый троллейбусный маршрут № 9аСмотреть фотографии
13:01
Байкер из Пензы попал в реанимацию после двойного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде «списанные» автобусы № 95 отправят на другие маршрутыСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом нашли искромсанное ножом тело женщиныСмотреть фотографии
11:55
Депутат ГД Савченко выступил за регистрацию домашних кошек и собакСмотреть фотографии
11:24
В центре Волгограда 20 домов оставили без горячей водыСмотреть фотографии
10:35
Бойцов из Калмыкии на Украине тронуло письмо волгоградской школьницыСмотреть фотографии
09:42
Волгоградцы смогут заработать на мусоре в первом в городе экопунктеСмотреть фотографии
08:52
Устроившая поножовщину в Волгограде поэтесса участвует в премии ПушкинаСмотреть фотографии
08:01
Гребень антициклона принесет в Волгоград резкое похолодание в ночь на 2 маяСмотреть фотографии
07:22
Стали известны подробности смерти молодого волгоградца в общежитииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 