В Волгоградской области на 1% снизилась смертность населения





Росстат подвел очередные итоги в сфере демографии за период с января по март 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, за 3 месяца скончались 10168 жителей региона. Это на 98 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10266 человек). Таким образом, смертность населения в этом году снизилась на 1%. При этом смертность от коронавируса выросла. Так, в этом году это заболевание стало причиной смерти 638 человек. В январе-марте 2021 года от коронавируса умерли 189 человек. Росстат подвел очередные итоги в сфере демографии за период с января по март 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, за 3 месяца скончались 10168 жителей региона. Это на 98 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10266 человек). Таким образом, смертность населения в этом году снизилась на 1%. При этом смертность от коронавируса выросла. Так, в этом году это заболевание стало причиной смерти 638 человек. В январе-марте 2021 года от коронавируса умерли 189 человек.

В январе-марте также зафиксировано снижение рождаемости на 3,6%. В этом году в регионе родились 4455 человек, тогда как в прошлом году на свет появились 4623 младенца.За три месяца этого года, таким образом, естественная убыль населения составила 5713 человек. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был меньше – 5643 человека.