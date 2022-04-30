В Волгограде запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережной

В Волгограде на Центральной набережной сегодня, 30 апреля, запустили фонтан «Искусство». Ранее с чаши архитектурного объекта сняли защитный настил, почистили и расконсервировали всю систему.

— Сезон фонтанов в Волгограде откроется в период майских праздников, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. — Одними из первых подготовили фонтаны в Центральном районе города.

Одновременно специалисты занимаются пусконаладкой фонтана в Александровском саду и в пруду на Центральной набережной. Накануне в Ворошиловском районе рабочие проверили состояние инженерных систем плоскостного фонтана возле Казанского собора и на сооружении в парке «Сказка».

В Советском районе завершается монтаж насосного оборудования на водном объекте возле МБУК «Комплекс культуры Советского района». В парках аттракционов Тракторозаводского района, 70-летия Победы Краснооктябрьского района и «Семейном» Дзержинского района уже провели тестовые запуски фонтанов.