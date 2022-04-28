Волгоградские фонтаны готовят к запуску

Общество 28.04.2022 10:45
28.04.2022 10:45
Фонтаны в Волгограде запустят к майским праздникам. В настоящее время все технические сооружения приводят в порядок и проверяют на предмет технической исправности.
- На зимний период городские фонтаны консервируются. Запуск фонтанов в городе традиционно приурочен к майским праздникам и зависит от погоды. Всего в Волгограде 33 фонтана, из них 12 расположены в Центральном районе города. В текущем году выделено финансирование на ремонт четырех из них. Остальные фонтаны находятся в рабочем состоянии и уже в ближайшее время начнут работать, - сообщила председатель комитета Волгоградской гордумы по экологии и благоустройству Ирина Фомина.
По словам Фоминой, завтра, 29 апреля, в Красноармейском районе запустят 5 фонтанов, остальные районы тоже ускоренно производят подготовительные работы.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
Глава Ростуризма Догузова назвала топ-5 любимых мест в Волгограде28.04.2022 11:16
Общество 28.04.2022 11:16
В Волгограде 1 мая стартует прием заявлений на детские выплаты: на что обратить внимание28.04.2022 11:08
Общество 28.04.2022 11:08
В поселок Микоян под Волгоградом вернули воду28.04.2022 10:16
Общество 28.04.2022 10:16
В Волгограде не нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублей28.04.2022 09:37
Общество 28.04.2022 09:37
Крестоцветные блошки напали на всходы горчицы на юге Волгограда28.04.2022 09:36
Общество 28.04.2022 09:36
В Волгоград приедет первый туристический поезд из Ульяновска28.04.2022 08:36
Общество 28.04.2022 08:36
«Нас уже находят по запаху»: жителей Городища душит очередная свалка гниющего лука28.04.2022 07:24
Общество 28.04.2022 07:24
В Волгограде еще одной УК дали пинка28.04.2022 05:57
Общество 28.04.2022 05:57
В Волгограде старую четырехэтажку снесут автокраном27.04.2022 20:19
Общество 27.04.2022 20:19
Сидите дома: поездки на майские праздники бьют по кошелькам волгоградцев27.04.2022 19:28
Общество 27.04.2022 19:28
«Старается двигаться изо всех сил»: в Волгограде годовалому Жене Луканкину срочно нужна помощь земляков27.04.2022 17:40
Общество 27.04.2022 17:40
Комаров и мошек потравят в парке Волжского под покровом ночи27.04.2022 17:14
Общество 27.04.2022 17:14
Поезд Астрахань-Волгоград поменял график движения на лето27.04.2022 16:14
Общество 27.04.2022 16:14
Энергетики в Волгограде и области приступают к отключению злостных неплательщиков27.04.2022 15:49
Общество 27.04.2022 15:49
На набережной Волгограда 9 мая споет Валерия27.04.2022 15:46
Общество 27.04.2022 15:46
Реклама