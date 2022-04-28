Волгоградские фонтаны готовят к запуску





Фонтаны в Волгограде запустят к майским праздникам. В настоящее время все технические сооружения приводят в порядок и проверяют на предмет технической исправности.

- На зимний период городские фонтаны консервируются. Запуск фонтанов в городе традиционно приурочен к майским праздникам и зависит от погоды. Всего в Волгограде 33 фонтана, из них 12 расположены в Центральном районе города. В текущем году выделено финансирование на ремонт четырех из них. Остальные фонтаны находятся в рабочем состоянии и уже в ближайшее время начнут работать, - сообщила председатель комитета Волгоградской гордумы по экологии и благоустройству Ирина Фомина.

По словам Фоминой, завтра, 29 апреля, в Красноармейском районе запустят 5 фонтанов, остальные районы тоже ускоренно производят подготовительные работы.

Фото из архива ИА «Высота 102»