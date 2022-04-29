Происшествия

Двух мужчин в центре Волгограда выбросили из автобуса на парковку отеля

Происшествия 29.04.2022 11:02
29.04.2022 11:02


Двух человек обнаружили лежащими на парковке у отеля Marton в Центральном районе Волгограда. По сообщениям очевидцев, мужчин вытолкнули из салона автобуса. Как стало известно ИА «Высота 102», неадекватные пассажиры попытались навязать свое знакомство одной из девушек, после чего за нее вступились, находившиеся в салоне мужчины. 

— Примерно в 09.30 все произошло. Вылетели из автобуса. Живые, но пьяные. На вид им лет 30. На лице кровоподтеки. Один из мужчин потом сразу «отключился». Другой что-то пытался говорить. Затем, видимо, уснул. Мы вызвали наряд Росгвардии и «скорую», — рассказали журналистам информагентства в администрации заведения.

По словам собеседника, приехавшие медики сразу погрузили одного из мужчин на носилки. Другой пострадавший, очнувшись, попытался убежать от врачей, но его побег пресекли законы физики. ИА «Высота 102» направила запрос в управление Росгвардии по региону. 

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