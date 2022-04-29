Карета скорой помощи госпитализировала 24-летнюю женщину с места ДТП на трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба, которое произошло накануне в 20.10. Пострадавшая спровоцировала аварию, начав обгон по асфальтированной обочине дороги, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Женщина находилась за рулем Skoda Fabia и ехала со стороны Средней Ахтубы в Волгоград. Устав медленно ехать за идущей впереди Lada Granta, которой управлял 60-летний мужчина, автолюбительница решилась обогнать машину справа – по обочине. В результате она не справилась с управлением, столкнулась по касательной с обгоняемым автомобилем, из-за чего обе машины опрокинулись в кювет.
По стечению обстоятельств, водитель отечественной легковушки не пострадал, несмотря на значительные повреждения Lada.