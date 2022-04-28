Территориальное управление Россельхознадзора выдало предостережение предпринимателю И. Сергиенко из Волгограда из-за производства мясных полуфабрикатов с авансовой датой выработки. Специалисты ведомства обнаружили, что 6 апреля были сделаны кнели из курятины с датой производства 26 апреля, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
– Специалистами ведомства установлено, что на площадке предпринимателя 6 апреля оформлен производственный сертификат на пищевую продукцию (кнели из птицы) с авансовой датой выработки (26.04.2022 года), что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения и нарушения прослеживаемости пищевой продукции, – пояснили в контролирующем органе.
Нарушение выявили во время мониторинга системы «Меркурий», куда производители загружают ветеринарные документы в электронном виде. Штраф предпринимателю выписывать не стали.