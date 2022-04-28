

Сегодня, 28 апреля, работники скорой помощи отмечают свой профессиональный праздник. Первыми прибыть на место, первыми оказать помощь, когда счет идет на минуты, а на кону жизнь и здоровье людей, – это всё о них. Нередко сотрудникам неотложки приходится спасать людей в экстремальных ситуациях, а зачастую в таких условиях и дарить новую жизнь. Так и произошло летом прошлого года на одной из дорог в городе Волжском. Фельдшерам Алексею Ковалеву и Игорю Артамонову довелось принимать роды прямо в карете скорой помощи.

Алексей Ковалев на скорой уже больше 20 лет. В Ленинскую ЦРБ, где трудится и сегодня, пришел работать по программе «Земский фельдшер» спустя четыре года после ее запуска.

– У нас с супругой была ипотека, и благодаря участию в «Земском фельдшере» я устроился работать в Ленинскую ЦРБ, получил 500 тысяч рублей и погасил задолженность, – рассказал Алексей Ковалев. – Мы живем в Волжском, на работу я езжу в Ленинск, на автомобиле это не занимает много времени.

Алексей Ковалев

За два десятка лет Алексей, как и его коллеги, сталкивался с разными случаями в своей практике. 5 августа прошлого года его и его коллегу Игоря Артамонова вызвали к 26-летней жительнице одного из поселков Ленинского района – у женщины начались роды. Было решено госпитализировать роженицу в роддом города Волжского.

– По трассе мы ехали нормально, и когда уже заехали в Волжский, то включили сирену, мигалки. Однако один из автомобилей нас не пропустил, – вспоминает Алексей. – Произошло легкое ДТП, мы фактически даже не почувствовали толчка, было легкое касание бамперами. Мы поехали дальше – до роддома было еще где-то 5 километров, это минут 10 езды. Но у пациентки из-за волнения произошло ускорение родовой деятельности. Схватки стали уже очень частыми, поэтому я принял решение остановить карету скорой помощи и принять роды прямо на дороге.

Игорь Артамонов

Так в 26-ом микрорайоне при участии Алексея Ковалева и Игоря Артамонова на свет появился здоровый мальчик – его и новоиспеченную маму доставили в роддом под наблюдение врачей. По словам Алексея Владимировича, это далеко не первые роды, которые он с коллегами принимал вне больницы.

– Принимали роды и в карете скорой помощи, и даже на дому, – рассказал Алексей Ковалев. – Все было успешно.