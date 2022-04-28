Общество

Путин назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 28.04.2022 13:56
28.04.2022 13:56



Указом президента РФ Владимира Путина назначены новые федеральные судьи в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 20-страничный документ, в Волжском городском суде отправлять правосудие будут Галина Бражник и Ирина Реброва.
Анна Перемышлина и Светлана Хайрова назначены судьями Центрального районного суда Волгограда.

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