Общество

Сидите дома: поездки на майские праздники бьют по кошелькам волгоградцев

Общество 27.04.2022 19:28
27.04.2022 19:28


Назначенные РЖД дополнительные поезда из Волгограда в Москву и обратно дорого обойдутся волгоградцам, желающим провести майские каникулы вдали от дома. Стоимость поездки туда и обратно начинается от 5 тысяч рублей на плацкарте поезда №015Ж. По подсчетам ИА «Высота 102», цена более комфортабельной поездки в купе ненамного выше – за нее придется выложить минимум 5,6 тысяч рублей.

Путешествие в Москву и обратно на фирменном составе, который едет быстрее, обойдется в 7,4 тысяч рублей на плацкарте. Парадокс, но купе стоит дешевле – всего 6,3 тысячи за два билета, туда и обратно. Поездка в Санкт-Петербург будет совершенно космической с точки зрения цены билетов: туда 30 апреля возможно уехать уже только в купе за 7,3 тысячи рублей. Стоимость возвращения в Волгоград – 3,6 тысяч рублей на плацкарте и 4,5 тысячи в купе.

Улететь в Москву и вернуться обратно можно даже дешевле, чем на фирменном поезде – цены начинаются от 7 тысяч рублей, за столько можно приобрести перелет у авиакомпании «Победа». Полет в северную столицу выйдет гораздо дороже – прямые рейсы можно «урвать» за 13,4 тысячи рублей, с пересадками – 12,4 тысячи рублей. Баснословных денег стоит прямой перелет в Санкт-Петербург и обратно на 1-10 мая – 35,8 тысяч рублей.

И это только цены на одного человека. Если же путешествие становится делом семейным, то суммы следует умножать на два, а это значит, что поездка в Москву обойдется супружеской паре в 10 тысяч рублей. Помимо этого, минимум в 10 тысяч рублей обойдется гостиница в пределах МКАД, не следует забывать и о питании и культурно-досуговой программе. Таким образом, майские каникулы по своей стоимости превратились для волгоградцев в настоящий отпуск, на который нужно копить.

Напомним, Приволжский филиал АО «ФПК» назначил 12 дополнительных поездов, которые отвезут волгоградцев в Москву и обратно в праздничные майские дни. Это следующие составы:
- № 555/556 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28 апреля, из Москвы 29 апреля и 10 мая;  
- № 485/486 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28 апреля, 3, 9, 10 мая, из Москвы 29 апреля, 4, 10 и 11 мая;
- № 579/580 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда сегодня, 27 апреля.

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