Общество

РГС Банк: траты большинства волгоградцев на автомобиль выросли за год в два раза

Общество 27.04.2022 12:29
27.04.2022 12:29


РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк «Открытие» в ходе совместного опроса* выяснили, сколько водителей в Волгограде тратят на содержание и обслуживание личного транспорта, и какая категория расходов обходится им дороже всего. Если годом ранее большая часть волгоградских автовладельцев ежемесячно тратила на автомобиль до 5 тысяч рублей (52% опрошенных), в этом году 44% водителей назвали сумму уже в 5-10 тысяч рублей.
Лишь 30% респондентов в этом году укладываются в бюджет до 5 тыс. рублей (52% - годом ранее) при ежемесячных тратах на автомобиль (с учетом топлива, страховок, техобслуживания, штрафов и прочих статей расходов). Еще 44% волгоградцев расходует от 5 тыс. до 10 тыс. рублей на содержание личного авто по сравнению с 17% годом ранее. Таким образом, если в прошлом году 5-10 тыс. рублей на ежемесячное содержание машины тратил каждый шестой автолюбитель, то теперь уже почти каждый второй. Траты еще 20% автолюбителей составили в этом году от 10 тыс. до 15 тыс. рублей (5% годом ранее).
При этом свыше 15 тыс. рублей в месяц расходуют на обслуживание машины в этом году только 6% волгоградских водителей по сравнению с 26% годом ранее: 3% опрошенных – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (16% в прошлом году) и 3% – более 20 тыс. рублей по сравнению с 10% в 2021-м. «Шиковать» обеспеченные автовладельцы стали меньше.
Наиболее затратной категорией бюджета волгоградцев ожидаемо стало топливо: его назвали 72% опрошенных. Годом ранее значительно меньше автолюбителей (53%) отмечали покупку бензина как самую дорогую часть расходов на обслуживание. На втором месте рейтинга трат в этом году – ремонт машины, который отметили 61% респондентов. Замыкает топ-3 автотрат сервисное обслуживание –  его выбрали 23% автолюбителей. Еще 20% респондентов в этом году главной статьей расходов считают обязательное страхование, 15% – налоги, 6% – штрафы, 4% – оплату места в гараже. Реже всего в этом году самыми затратными статьями автовладельцы называли дополнительное страхование и парковки (2%).
Мужчины чаще женщин указывали топливо основной статьей расходов по обслуживанию автомобиля – 72% и 64% соответственно. При этом больше женщин называли самым затратным ремонт – 57% по сравнению с 50% мужчин. Чем старше опрошенные, тем чаще они указывают среди основных расходов покупку бензина и реже – ремонт. Старшее поколение в массе своей эксплуатирует технику попроще, а ее ремонт оказывается дешевле, даже если она ломается чаще. При этом новые машины обычно расходуют меньше топлива в отличие от авто с пробегом, поэтому с ними траты на АЗС выходят на первое место.
Наиболее расходной статьей считают ремонт в Воронеже (62% опрошенных), топливо - в Перми (75%), сервисное обслуживание – в Москве (39%), обязательное страхование – в Омске (26%), штрафы – в Москве и Казани (13%), парковки – в Москве (13%).
* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – апрель 2022 года.

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