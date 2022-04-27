Волгоградцам открыли дорогу в Казахстан и Китай

Для граждан России сняты ограничения в пересечении границы России в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан и Китай. Как сообщили ИА «Высота 102» в пограничном управлении ФСБ по Волгоградской области, речь идет об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через госграницу. Такое решение было принято на основании распоряжения правительства РФ.

Также отменены ограничения на пересечение границы гражданами Республики Казахстан, въезжающими в Российскую Федерацию через российско-казахстанскую государственную границу.

Условием для въезда в Казахстан для россиян и иностранных граждан остаётся или паспорт о вакцинации или отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее, чем за 72 часа до прохождения пограничного контроля.

Ранее ограничения при пересечении границы были введены в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Затем их смягчили для отдельных категорий граждан.

В настоящее время на территории Волгоградской области функционируют четыре пункта пропуска: двусторонний автомобильный Вишнёвка, многосторонние железнодорожные Кайсацкое и Эльтон, многосторонний воздушный пункт пропуска Гумрак.