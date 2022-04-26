«Прибыль весит больше, чем политические лозунги»: депутат Гимбатов о возвращении зарубежных компаний в Россию

26 апреля немецкая компания OBI заявила о своем намерении вернуться на российский рынок до середины мая. К 11 числу текущего месяца в городах России должны вновь открыться три десятка магазинов сети. Эта новость после громких заявлений компании в феврале сегодня вызвала широкий общественный резонанс. Россияне с недоверием относятся к возврату иностранцев и подчеркивают предсказуемость ситуации. В своем телеграм-канале по этому поводу высказался и депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Публикуем мнение парламентария:

— Часть иностранных компаний, которые так спешили покинуть Россию во исполнение «адских санкций», спустя пару месяцев, похоже, передумали. Всё как мы и ожидали: ухожу навсегда, до самого ужина! Выясняется, что все эти бойкоты и запертые двери были не взаправду. Потому что в пересчёте на рубли и прочие деньги грош цена подобным громким заявлениям. Чистая прибыль – для бизнеса этот аргумент весит куда больше, чем политические лозунги. А считать бизнес умеет, тем более явные и невосполнимые потери.

Желание вновь открыть в России свои магазины выражают сейчас производители и продавцы одежды, обуви и мебели, фастфуда, косметики и средств гигиены, товаров для строительства и ремонта, садового инвентаря (не буду перечислять марки, пусть сами заново делают себе рекламу). Компании расписываются в «неэффективности» своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств. Заявляют о готовности исправить ошибки, если будет «найден выход».

Особенно страшно становится, когда на горизонте появляется параллельный импорт. Это когда можно купить всё что хочешь, но мимо официальных дистрибьюторов. А когда этот импорт становится реальным, так вообще полный...: прибыль идёт мимо головных компаний, а цены при этом для покупателей куда ниже. Россия не делала этого раньше, уважая интересы иностранных брендов в нашей стране, но раз уж они поступили так с нами, пусть не обижаются. Теперь всё будет иначе, без сюсюканья и заигрывания. Голый расчёт.

Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти.

Не успели замки на ресторанах, торговых павильонах и бутиках заржаветь, как нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье. Они готовы не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение. Производить качественную одежду и хорошую мебель, кормить граждан разнообразно, быстро и вкусно. Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев. У нас хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. Их куда больше, чем было зарубежных. И их поддержка у нас в приоритете.

Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьёзный – надо уважать наши правила и принципы.

И ещё помнить – незаменимых нет.

В телеграм-канале ИА «Высота 102» мы запустили опрос, готовы ли волгоградцы к возвращению немецкой компании. Принимайте участие, результаты опроса мы опубликуем на сайте уже завтра.