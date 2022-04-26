36 лет после Чернобыля: в Волгограде вспомнили защитивших от атома

О ликвидаторах Чернобыльской аварии сегодня вспоминали на митинге, который прошел у памятника «Защитившим от атома» на улице 13-й Гвардейской дивизии Волгограда. Сюда пришли руководство и личный состав регионального спасательного ведомства вместе с ветеранами пожарной охраны, участниками ликвидации, их родственниками, представителями общественных и молодежных организаций, депутатского корпуса и другими неравнодушными жителями, рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.





Бронзовая композиция установлена в этом месте не случайно, именно отсюда в 1986 году были отправлены волгоградцы на ликвидацию последствий аварии, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.

— Сегодня мы встретились по поводу 36-ой годовщины той страшной трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной станции. Вы знаете, что первыми пришли на помощь в этой ужасной трагедии пожарные-спасатели и сотрудники полиции. 5600 жителей Волгоградской области с честью и достоинством приняли участие в ликвидации последствий аварии и выполнили долг, который перед ними поставила родина в то непростое время, — выступил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор внутренней службы Николай Любавин.

