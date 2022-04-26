В Волгограде в 2022 году отремонтируют 70 дорожных объектов

Волгоградское дорожно-строительное предприятие «ДорСтрой34» по итогам закупок в 2022 году отремонтирует 17 дорожных объектов. С учетом проведенных ранее электронных аукционов теперь в перечне объектов, подлежащих реконструкции в текущем году, 70 дорог, участков и проездов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
В новом списке - участки уличной сети во всех районах Волгограда общей протяженностью порядка 13,5 километров:
- проезд по ул. Зеленодольской в Тракторозаводском районе,
- дорога по ул. Качалова в Краснооктябрьском районе,
- въезд в пос. Металлургов в Краснооктябрьском районе,
- участок улицы Раздольной в Дзержинском районе,
- ул. Рузаевская в Дзержинском районе,
- ул. им. Ленина в Центральном районе,
- ул. Коммунистическая в Центральном районе,
- дорога, примыкающая к наб. 62-й Армии в Центральном районе,
- ул. Льежа в Ворошиловском районе,
- ул. Тимирязева в Советском районе,
- ул. Карла Маркса в Советском районе,
- ул. 50 лет ВЛКСМ в Советском районе,
- ул. Туркменская в Советском районе,
- ул. Турбинная в Кировском районе,
- проезд по ул. Минской в Красноармейском районе.
Строители демонтируют старое покрытие, укрепят дорожное основание и уложат два слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Еще более 50 дорожных объектов по результатам ранее проведенных торгов восстановят волгоградские компании «Аверс», «ДорСтрой34», ростовская организация «Тацинское ДСУ» и муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района».