В Волгограде в 2022 году отремонтируют 70 дорожных объектов

Волгоградское дорожно-строительное предприятие «ДорСтрой34» по итогам закупок в 2022 году отремонтирует 17 дорожных объектов. С учетом проведенных ранее электронных аукционов теперь в перечне объектов, подлежащих реконструкции в текущем году, 70 дорог, участков и проездов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

В новом списке - участки уличной сети во всех районах Волгограда общей протяженностью порядка 13,5 километров:

проезд по ул. Зеленодольской в Тракторозаводском районе,

дорога по ул. Качалова в Краснооктябрьском районе,

въезд в пос. Металлургов в Краснооктябрьском районе,

участок улицы Раздольной в Дзержинском районе,

ул. Рузаевская в Дзержинском районе,

ул. им. Ленина в Центральном районе,

ул. Коммунистическая в Центральном районе,

дорога, примыкающая к наб. 62-й Армии в Центральном районе,

ул. Льежа в Ворошиловском районе,

ул. Тимирязева в Советском районе,

ул. Карла Маркса в Советском районе,

ул. 50 лет ВЛКСМ в Советском районе,

ул. Туркменская в Советском районе,

ул. Турбинная в Кировском районе,

проезд по ул. Минской в Красноармейском районе.

Строители демонтируют старое покрытие, укрепят дорожное основание и уложат два слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Еще более 50 дорожных объектов по результатам ранее проведенных торгов восстановят волгоградские компании «Аверс», «ДорСтрой34», ростовская организация «Тацинское ДСУ» и муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района».

