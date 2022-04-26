Общество

В Волгограде в 2022 году отремонтируют 70 дорожных объектов

Общество 26.04.2022 14:52
26.04.2022 14:52


Волгоградское дорожно-строительное предприятие «ДорСтрой34» по итогам закупок в 2022 году отремонтирует 17 дорожных объектов. С учетом проведенных ранее электронных аукционов теперь в перечне объектов, подлежащих реконструкции в текущем году, 70 дорог, участков и проездов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

В новом списке - участки уличной сети во всех районах Волгограда общей протяженностью порядка 13,5 километров:

 

  • проезд по ул. Зеленодольской в Тракторозаводском районе, 
  • дорога по ул. Качалова в Краснооктябрьском районе,
  • въезд в пос. Металлургов в Краснооктябрьском районе, 
  • участок улицы Раздольной в Дзержинском районе, 
  • ул. Рузаевская в Дзержинском районе,
  • ул. им. Ленина в Центральном районе, 
  • ул. Коммунистическая в Центральном районе,
  • дорога, примыкающая к наб. 62-й Армии в Центральном районе, 
  • ул. Льежа в Ворошиловском районе, 
  • ул. Тимирязева в Советском районе, 
  • ул. Карла Маркса в Советском районе, 
  • ул. 50 лет ВЛКСМ в Советском районе, 
  • ул. Туркменская  в Советском районе, 
  • ул. Турбинная в Кировском районе, 
  • проезд по ул. Минской в Красноармейском районе.

 

Строители демонтируют старое покрытие, укрепят дорожное основание и уложат два слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Еще более 50 дорожных объектов по результатам ранее проведенных торгов восстановят волгоградские компании «Аверс», «ДорСтрой34», ростовская организация «Тацинское ДСУ» и муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района».

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