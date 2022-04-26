МЧС предупредило о пыльных бурях в Волгоградской области





Ученые всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации МЧС России предупредили о возможной пыльной буре в Волгоградской области.

– В конце апреля – начале мая текущего года повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и востока Волгоградской областей, — сообщил на селекторном совещании МЧС России начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило. – Рекомендуем заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов оперативно оповещать население о рисках возникновения таких опасных метеорологических явлений, доводить рекомендации по необходимым действиям в такой ситуации.

Пыльная буря, как пояснили в институте, происходит в результате интенсивного перегрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения конвективных явлений и турбулентности, а также прогнозируемого дефицита осадков и сильного ветра.