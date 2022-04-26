Общество

Котельную и сотни домов обесточат в Волгограде 26 апреля

Общество 26.04.2022 08:25
26.04.2022 08:25


Сегодня, 26 апреля в нескольких районах Волгограда отключат электроэнергию для проведения работ на сетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, в Ворошиловском районе не будет света с 9-00 до 17-00 на ул. Рабоче-Крестьянская, 31, 33, 35, 37, ул.Краснослободская д.17 д.19, ул.Циолковского, 24, 36, 40, Баррикадная, 3, 5, 7, ул.Иркутская, 88б, 180, 187, 188а, 189, 191, 199.
В Дзержинском районе отключат ресурс с 9-00 до 12-00  на ул.Жирновская, 19, а также в  ЦТП и котельной и на ул.Полоненко, 10, 12, ул.Тимофеева, 5, 8, 10.
В Краснооктябрьском районе без света придется провести с 9-00 до 17-00 жителям домов на ул.Кравченко, 2, 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144, ул.Аграрная, 2-10, 2а, 4а, 6а, 1-19, 12-18, 12а.
В Ворошиловском районе свет пропадет с 9-00 до 13-00 на ул.Острогожская, 22-46, 22а, 25а, ул.Чигиринская, 34, 36.
В Тракторозаводском районе электричества не будет с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Центральная, 1а, 1-51, 53, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748, 751 и на территории массивов №1 и №3 в СНТ «Вымпел».
В Красноармейском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 на ул.Пятиморская, 37, 41а, 39, 4. В Краснооктябрьском в это же время отключения пройдут на  ул.Пятиморская, 39, 41, ул.Якуба Колоса, 24, ул.Мачтозаводская, 154, ул.Каракалпакская, 1-11, ул.Заканальная 1-19, 2-16, ул.Якуба Колоса, 2-22.
В Советском районе ресурса не будет до обеда – с 8-00 до 14-00 на ул.Абхазская, 68, 77, 79, 72, ул.Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 23, 25а, 25-31, 31а, 33, 33-37, 26, 28, 28а, 30-34, 34а, 2-18, ул.Капитана Новикова, 1-5, 5а, 9, 13-17.
В этом же районе отключат свет с 8-00 до 17-00 на ул.Абхазская, 68, ул.Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 2-18.



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