Котельную и сотни домов обесточат в Волгограде 26 апреля





Сегодня, 26 апреля в нескольких районах Волгограда отключат электроэнергию для проведения работ на сетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, в Ворошиловском районе не будет света с 9-00 до 17-00 на ул. Рабоче-Крестьянская, 31, 33, 35, 37, ул.Краснослободская д.17 д.19, ул.Циолковского, 24, 36, 40, Баррикадная, 3, 5, 7, ул.Иркутская, 88б, 180, 187, 188а, 189, 191, 199. Сегодня, 26 апреля в нескольких районах Волгограда отключат электроэнергию для проведения работ на сетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так,не будет света с 9-00 до 17-00 на ул. Рабоче-Крестьянская, 31, 33, 35, 37, ул.Краснослободская д.17 д.19, ул.Циолковского, 24, 36, 40, Баррикадная, 3, 5, 7, ул.Иркутская, 88б, 180, 187, 188а, 189, 191, 199.

В Тракторозаводском районе электричества не будет с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Центральная, 1а, 1-51, 53, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748, 751 и на территории массивов №1 и №3 в СНТ «Вымпел». электричества не будет с 9-00 до 17-00 в домах на ул.Центральная, 1а, 1-51, 53, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748, 751 и на территории массивов №1 и №3 в СНТ «Вымпел».

В Красноармейском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 на ул.Пятиморская, 37, 41а, 39, 4. В Краснооктябрьском в это же время отключения пройдут на ул.Пятиморская, 39, 41, ул.Якуба Колоса, 24, ул.Мачтозаводская, 154, ул.Каракалпакская, 1-11, ул.Заканальная 1-19, 2-16, ул.Якуба Колоса, 2-22.

В Советском районе ресурса не будет до обеда – с 8-00 до 14-00 на ул.Абхазская, 68, 77, 79, 72, ул.Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 23, 25а, 25-31, 31а, 33, 33-37, 26, 28, 28а, 30-34, 34а, 2-18, ул.Капитана Новикова, 1-5, 5а, 9, 13-17.

В этом же районе отключат свет с 8-00 до 17-00 на ул.Абхазская, 68, ул.Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 2-18.



отключат свет с 9-00 до 17-00 на ул.Пятиморская, 37, 41а, 39, 4. В Краснооктябрьском в это же время отключения пройдут на ул.Пятиморская, 39, 41, ул.Якуба Колоса, 24, ул.Мачтозаводская, 154, ул.Каракалпакская, 1-11, ул.Заканальная 1-19, 2-16, ул.Якуба Колоса, 2-22.ресурса не будет до обеда – с 8-00 до 14-00 на ул.Абхазская, 68, 77, 79, 72, ул.Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 23, 25а, 25-31, 31а, 33, 33-37, 26, 28, 28а, 30-34, 34а, 2-18, ул.Капитана Новикова, 1-5, 5а, 9, 13-17.В этом же районе отключат свет с 8-00 до 17-00 на ул.Абхазская, 68, ул.Днепростроевская, 1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 2-18.

отключат ресурс с 9-00 до 12-00 на ул.Жирновская, 19, а также в ЦТП и котельной и на ул.Полоненко, 10, 12, ул.Тимофеева, 5, 8, 10.без света придется провести с 9-00 до 17-00 жителям домов на ул.Кравченко, 2, 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144, ул.Аграрная, 2-10, 2а, 4а, 6а, 1-19, 12-18, 12а.свет пропадет с 9-00 до 13-00 на ул.Острогожская, 22-46, 22а, 25а, ул.Чигиринская, 34, 36.