Общество

В Волгограде из-за долгов без света оставили 11 коттеджей в «Грин Гарден»

Общество 25.04.2022 12:23
25.04.2022 12:23


В Волгограде жители коттеджного поселка «Грин Гарден» накопили перед энергетиками около 600 тысяч долга. Сегодня компания «Волгоградэнергосбыт» оставила без электричества владельцев 11 домовладений. 

— Владельцы элитного жилья остались без электроэнергии из-за несвоевременной оплаты счетов за коммунальную услугу. Долги некоторых из них достигают 171 тыс. рублей, а в сумме жители поселка задолжали около 600 тыс. рублей, — рассказали информагентству в компании. — В феврале прошлого года энергетики направили всем должникам поселка уведомления о предстоящих отключениях с просьбой оплатить задолженность. 20 владельцев лицевых счетов предпочли не доводить дело да крайней меры и оплатили 184 тыс. рублей. Остальных энергетики решили оставить без электроэнергии до решения вопросов по оплате. 

Напомним, ранее «Волгоградэнергосбыт» уже отключал электричество в жилых комплексах «Бейкер-стрит», «Волжские паруса» и «Прибрежный». Только после этих крайних мер волгоградцы оплатили счета, вернув энергетикам свыше 1 миллиона рублей.

При этом в самой ресурсоснабжающей организации отключения называют вынужденной мерой. Накопленные долги, в свою очередь,  представляют угрозу стабильности всей энергосистеме региона. 

— Жители Волгоградской области могут отслеживать выставленные к оплате счета за электроэнергию в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта». Здесь же – в один клик и без комиссии – можно с легкостью произвести оплату за потребленную электроэнергию, — напоминают в компании. 

Ранее информагентство сообщало о том, что в регионе уже 8,5 тыс. дачников перешли на прямые договоры с компанией «Волгоградэнергосбыт». По итогам февраля 2022 года совокупный долг садоводческих некоммерческих товариществ Волгоградской области перед энергетиками превысил 300 млн рублей. 

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