«Это гордость за свою страну»: в лицее Волгограда прошла первая патриотическая линейка — фото



Одно из самых прославленных и престижных образовательных учреждений в Волгограде, лицей №5, поддержало инициативу министра просвещения РФ Сергея Кравцова проведения утренних линеек по понедельникам. В прошлый понедельник первопроходцем стала школа №55 «Долина знаний». Сегодня же лицеисты из параллели 8 классов выстроились в школьном дворе, чтобы вместе спеть гимн и поднять флаги России, Волгоградской области и Волгограда.







Педагогический совет лицея не случайно выбрал восьмиклассников, чтобы положить начало новой традиции – параллель стала лучшей по итогам прошлого учебного года. Поднять флаги доверили трем ученикам – Виктории Лукьяновой, Ивану Голеву и Кириллу Карагодину.

– Я чувствовал гордость за свою страну, когда поднимал российский флаг над школьным двором, – рассказал журналистам Кирилл Карагодин. – Это торжественная церемония, и я был рад положить начало новой традиции утренних линеек по понедельникам. Мне действительно понравилось!





Почетным гостем торжественного мероприятия стала председатель комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина.

– Знакомство с государственными символами: гимном, флагом, гербом – существует во всех школах, в том числе в Волгоградской области, давно, – отметила на линейке Лариса Савина. – Церемония поднятия флага и исполнения гимна всегда сопровождает наши официальные мероприятия, потому что мы себя не мыслим вне страны, вне нашей Отчизны, и мы с вами патриоты. В то же время все эти традиции нужно объединить в одну историю, и каждое утро понедельника отмечать этим действом. Уверена, что это послужит делу объединения.





Если сегодня положить начало традиции еженедельных линеек с поднятием флага и исполнением гимна доверили восьмиклассникам, то в следующий раз к мероприятию присоединятся другие ученики. По словам Савиной, каждая школа, гимназия, лицей самостоятельно решают, исходя из своей инфраструктуры и расписания, сколько детей, из каких классов примут участие в очередной церемонии. Но даже если вся школа не собирается вместе, дух единства обязательно будет витать среди юных россиян, юных волгоградцев.





– Мы очень много раз здесь собирались с вами и говорили, что не случайно запрещают петь гимн и поднимать флаг Российской Федерации на спортивных соревнованиях, – обратилась к лицеистам директор учреждения Лариса Тропкина. – Потому что это наши символы, наше патриотическое воспитание на этих символах. Никто запретить нам этого не может. Мы с вами будем петь гимн всей душой, всем сердцем, показывая своем отношение к Отечеству.



