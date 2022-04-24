









Одинокого маленького олененка, бегающего по берегу реки Бузулук в Новоаннинском районе, заметили рыбаки. Они предположили, что животное, возможно, ищет свою маму, так как через каждые тридцать метров останавливается и заглядывает в камыши. Накануне местные жители слышали в этом районе два выстрела из ружья. Не исключается, что стрелявшие могли нанести вред и олененку.

- Вчера там стреляли. Может, он раненый, вон и побежал, - говорит рыбак за кадром.

Видео бегающего по берегу олененка опубликовал Telegram-канал Новоаннинский сегодня.

По данным облкомприроды, в марте-апреле в Волгоградской области начался весенний сезон охоты на пернатую дичь. О начале охоты на копытных ничего не сообщается.



