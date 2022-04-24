Общество 24.04.2022 17:26
24.04.2022 17:26
Одинокого маленького олененка, бегающего по берегу реки Бузулук в Новоаннинском районе, заметили рыбаки. Они предположили, что животное, возможно, ищет свою маму, так как через каждые тридцать метров останавливается и заглядывает в камыши. Накануне местные жители слышали в этом районе два выстрела из ружья. Не исключается, что стрелявшие могли нанести вред и олененку.
- Вчера там стреляли. Может, он раненый, вон и побежал, - говорит рыбак за кадром.
Видео бегающего по берегу олененка опубликовал Telegram-канал Новоаннинский сегодня.
По данным облкомприроды, в марте-апреле в Волгоградской области начался весенний сезон охоты на пернатую дичь. О начале охоты на копытных ничего не сообщается.
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