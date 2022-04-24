Бочаров поздравил православных волгоградцев с Пасхой









Губернатор Андрей Бочаров поздравил митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, владыку Германа, епископов Елисея и Иоанна, а в их лице всех православных жителей Волгоградской области со светлым праздником Пасхи, сообщили в администрации региона.

Праздничные пасхальные богослужения прошли этой ночью во всех храмах Волгоградский области. Глава региона встретил Пасху в главном кафедральном соборе Волгограда – соборе Александра Невского. Пасхальная служба в соборе, который был освящен в прошлом году, прошла впервые. Ее провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Сегодня в соборе после поздней Божественной литургии целый день освящают куличи и яйца. В 16:30 от храма Иоанна Предтечи на улице Краснознаменская начнется крестный ход. Православные верующие пройдут по центру города общегородским Пасхальным крестным ходом впервые за два года после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Верующие пройдут к собору святого благоверного князя Александра Невского. В 17.00 здесь впервые совершат Великую Пасхальную вечерню, которую возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. После богослужения состоится раздача Благодатного огня.

Фото с сайта администрации Волгоградской области