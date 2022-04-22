В Волгограде изготовят 3000 пригласительных на парад 9 мая









Военный парад 9 мая в Волгограде пройдет на площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на праздничное убранство центра города и главной площади, где состоится торжественное прохождение войск и техники, направлено свыше 3 миллионов рублей. Пять закупок у единственного поставщика были опубликованы сегодня.

Заказчиком услуг на оформление площади Павших Борцов, а также нескольких городских улиц выступает МАУ «Информационное агентство Волгограда». В едином стиле здесь оформят трибуны, где будут находиться гости, а также тумбы со звуковым оборудованием и ТВ, подиум и декоративные ограждения. Фасад здания НЭТа украсят огромные полотна с изображением наград Великой Отечественной войны. Установят на площади и композицию из флагов под названием «Победа».

Предусмотрены украшения и для 40 единиц военной техники, которую обклеят пятиконечными звездами и георгиевской лентой. Для гостей парада изготовят 3000 пригласительных билетов на трибуны и столько же флажков.

Свыше 200 плакатов различного размера и сложности украсят к 77-ой годовщине Победы городские улицы, в частности ул. Гагарина и ул. Комсомольская.

Фото из архива ИА "Высота 102"