Общество

С Первомаем, парадом и Бессмертным полком: Бочаров разрешил массовые гуляния на майских праздниках

Общество 22.04.2022 13:09
22.04.2022 13:09


Губернатор Волгоградской области  сегодня, 22 апреля, официально заявил о проведении всех массовых мероприятий на 1 и 9 Мая в традиционном офлайн-режиме. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладмина, решение принято главой региона с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. 

— Программа мероприятий в Волгоградской области, в городе-герое Волгограде и во всех муниципальных образованиях Волгоградской области определена. Она большая и разноплановая. В целом мы планируем провести более двух тысяч мероприятий для жителей и гостей Волгоградской области всех возрастных групп, — заявил глава Волгоградской области. — Проведена серьезная подготовительная работа. Приняты все необходимые решения. Обеспечено межведомственное взаимодействие, в том числе при реализации подготовительных, проверочных и контрольных мероприятий. Наша общая задача — чтобы все намеченные мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий.

После совещания с главами профильных комитетов и силовых  ведомств Андрей Бочаров обозначил заадчи на предстоящие майские праздники: 

  • особое внимание уделить обеспечению комплексной безопасности жителей и объектов, в том числе антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, безусловному выполнению действующих санитарно-эпидемиологических ограничений и требований;
  • продолжить эффективное межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления, правоохранительных, силовых, контрольно-надзорных органов, специальных и других профильных служб;
  • сформировать во всех органах власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях график дежурств и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц.
  • провести внеплановые комиссионные обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов проведения праздничных мероприятий, в том числе массовых, и сформировать соответствующие требования (рекомендации) в адрес организаторов. Обеспечить контроль за их выполнением;
  • организовать проведение внеплановых заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований с рассмотрением вопроса готовности объектов к проведению праздничных мероприятий;
  • в целях предупреждения и ликвидации возможных ситуаций аварийного и чрезвычайного характера провести корректировку расчета сил и средств; а также создать необходимый запас материально-технических ресурсов и финансовых средств;
  • обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий и массового отдыха граждан, в том числе с привлечением членов окружных казачьих обществ, народных дружинников, частных охранных предприятий;
  • предпраздничные и праздничные дни обеспечить усиленную работу общественного пассажирского транспорта. Дополнительное внимание уделить обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно;
  • продолжить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, в том числе в лесном фонде. Обеспечить контроль проведения полного комплекса профилактических мер. В случае необходимости — оперативно реагировать на возгорания;
  • активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями о планах и местах проведения торжественных, памятных и праздничных мероприятий, а также по вопросам соблюдения общественного порядка, выполнения правил санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, разъяснения порядка действий в случае возникновения иных чрезвычайных ситуаций.

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