Вячеслав Бутусов выступит на «Волгоград Арене» 2 июля

Пресс-служба фестиваля Юга России ParkSeason Fest сегодня, 21 апреля, объявила о том, что новым хедлайнером концерта, который 2 июля пройдет на стадионе «Волгоград Арена», станет Вячеслав Бутусов. Музыкант и композитор исполнит лучшие хиты легендарной группы «Наутилус Помпилиус».

— Историю целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках представит Вячеслав Бутусов вместе с музыкантами своей группы «Орден Славы», — сообщили информагентству организаторы фестиваля. — Зрителей ждет поразительная, гипнотическая сценография, атмосферный видеоряд и, конечно, любимые песни в современной авторской трактовке. Когда-то Илья Кормильцев, автор текстов песен группы «Наутилус Помпилиус», сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали пророческими.

Фото: Вячеслав Бутусов / VK.com