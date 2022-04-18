В Волгограде трем особенным сестрам-близняшкам подарили «ЭкзоБот»

Общество 18.04.2022 17:45
18.04.2022 17:45
Сотрудники налоговых органов подарили волгоградской семье, в которой воспитываются три девочки-близняшки с ДЦП, медицинское устройство «ЭкзоБот». Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, этот аппарат позволяет удерживать вертикальное положение тела и тренировать самостоятельную ходьбу. Реабилитационный тренажер 11-летние Даша, Кристина и Дина используют по очереди.
В школу ходит только Дина – у нее форма болезни более легкая. Девочка занимается лепкой, рисованием, даже посещает литературный кружок. Две другие сестры вынуждены оставаться дома. Близняшек воспитывает только мама. Отец девочек умер, когда им не было и двух лет.
Знакомство сотрудников налоговой с этой семьей началось с благотворительной акции «Елка желаний». Вручая подарки, сотрудники УФНС по региону увидели, что девочкам, имеющим проблемы со здоровьем, нужна более серьезная помощь.
«ЭкзоБот» не только позволяет пассивно стоять, но трансформирует вертикальное положение в движение, соответствующее движению здорового человека. Даже ежедневное пассивное стояние в течение трех часов останавливает развитие негативных последствий от долговременного лежания и сидения.
- Мы коллективом решили провести не только разовую акцию помощи, но и дальше помогать этой замечательной семье. Ведь такой аппарат имеет размер под определенный вес и рост, когда девочки подрастут, им нужен будет другой. Поэтому мы решили продолжать дружить и постоянно помогать им во всем, чем только сможем, - рассказал руководитель Управления ФНС по Волгоградской области Роман Иванов.
Сегодня в Волгоградской области проживает несколько тысяч детей, имеющих особенности в развитии. Им требуется постоянный уход и дополнительная помощь. Налоговики предлагают всем предприятиям и организациям Волгоградской области последовать их примеру и оказывать помощь семьям, в которых есть дети, требующие дополнительной заботы и особенного внимания.
Фото: УФНС России по Волгоградской области
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