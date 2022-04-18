Общество

В Волгограде трем особенным сестрам-близняшкам подарили «ЭкзоБот»

Общество 18.04.2022 17:45
18.04.2022 17:45



Сотрудники налоговых органов подарили волгоградской семье, в которой воспитываются три девочки-близняшки с ДЦП, медицинское устройство «ЭкзоБот». Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, этот аппарат позволяет удерживать вертикальное положение тела и тренировать самостоятельную ходьбу. Реабилитационный тренажер 11-летние Даша, Кристина и Дина используют по очереди.
В школу ходит только Дина – у нее форма болезни более легкая. Девочка занимается лепкой, рисованием, даже посещает литературный кружок. Две другие сестры вынуждены оставаться дома. Близняшек воспитывает только мама. Отец девочек умер, когда им не было и двух лет.
Знакомство сотрудников налоговой с этой семьей началось с благотворительной акции «Елка желаний». Вручая подарки, сотрудники УФНС по региону увидели, что девочкам, имеющим проблемы со здоровьем, нужна более серьезная помощь.
«ЭкзоБот» не только позволяет пассивно стоять, но трансформирует вертикальное положение в движение, соответствующее движению здорового человека. Даже ежедневное пассивное стояние в течение трех часов останавливает развитие негативных последствий от долговременного лежания и сидения. 
- Мы коллективом решили провести не только разовую акцию помощи, но и дальше помогать этой замечательной семье. Ведь такой аппарат имеет размер под определенный вес и рост, когда девочки подрастут, им нужен будет другой. Поэтому мы решили продолжать дружить и постоянно помогать им во всем, чем только сможем, - рассказал руководитель Управления ФНС по Волгоградской области Роман Иванов.
Сегодня в Волгоградской области проживает несколько тысяч детей, имеющих особенности в развитии. Им требуется постоянный уход и дополнительная помощь. Налоговики предлагают всем предприятиям и организациям Волгоградской области последовать их примеру и оказывать помощь семьям, в которых есть дети, требующие дополнительной заботы и особенного внимания. 
Фото: УФНС России по Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
18.04.2022 18:30
Общество 18.04.2022 18:30

0
Далее
Общество
18.04.2022 18:30
Общество 18.04.2022 18:30

0
Далее
Общество
18.04.2022 16:45
Общество 18.04.2022 16:45

0
Далее
Общество
18.04.2022 15:53
Общество 18.04.2022 15:53

0
Далее
Общество
18.04.2022 15:32
Общество 18.04.2022 15:32

0
Далее
Общество
18.04.2022 14:29
Общество 18.04.2022 14:29

0
Далее
Общество
18.04.2022 14:23
Общество 18.04.2022 14:23

0
Далее
Общество
18.04.2022 13:51
Общество 18.04.2022 13:51

0
Далее
Общество
18.04.2022 13:45
Общество 18.04.2022 13:45

0
Далее
Общество
18.04.2022 12:45
Общество 18.04.2022 12:45

0
Далее
Общество
18.04.2022 12:24
Общество 18.04.2022 12:24

0
Далее
Общество
18.04.2022 11:58
Общество 18.04.2022 11:58

0
Далее
Общество
18.04.2022 11:32
Общество 18.04.2022 11:32

0
Далее
Общество
18.04.2022 11:03
Общество 18.04.2022 11:03

0
Далее
Общество
18.04.2022 10:07
Общество 18.04.2022 10:07

0
Далее

Лента новостей

18:30
В центре Волгограда на проспекте Ленина разрисовали дорогуСмотреть фотографии
18:30
Шторм с грозами ожидается в Волгоградской области в ближайшие часыСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде осудят фальшивомонетчика за покупку и сбыт купюрСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде трем особенным сестрам-близняшкам подарили «ЭкзоБот»Смотреть фотографии
17:41
Штукатурка обвалилась с фасада исторического дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:15
Родным погибших на границе с Украиной сотрудников ФСБ выплатят по 5 млнСмотреть фотографии
17:11
Бабушку в синих лосинах и голубой шапке разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
Российский космонавт Кудь-Сверчков навестил онкобольных детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Фрукты и овощи в Волгоградской области подорожали почти на 44%Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде на берегу Волги нашли труп пропавшей в ноябре женщиныСмотреть фотографии
15:53
Суд в Волгограде наказал активиста Соломонова за дискредитацию российской армииСмотреть фотографии
15:32
«Парламентских выражений подобрать не могу»: депутат Госдумы Гимбатов обратился в СК из-за пародии на «Родину-мать»Смотреть фотографии
15:28
Центробанк раскрыл причины взрывного подорожания капусты в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:18
На территории 140 населенных пунктов Волгоградской области проводится модернизация электрических сетейСмотреть фотографии
15:06
Депутаты тащат на дно аудиторов КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:47
Новая версия аварии на Чернобыльской АЭС — в напряженном шпионском детективном сериалеСмотреть фотографии
14:29
Волонтеры РУСАЛа убрали мусор в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
14:26
После ночного пожара 45-летний волгоградец попал в реанимациюСмотреть фотографии
14:23
И ни туда, и ни сюда: Волгоградская область топчется на «ковидном» распутьеСмотреть фотографии
14:01
Волгоградец после зверского убийства сжег квартиру с трупомСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде впервые состоялся фестиваль «Поколение Чемпионов»Смотреть фотографии
13:45
«Помним вас, доктор!»: скончался бывший главный врач волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
13:40
В ночных пожарах в Волгограде и Волжском пострадали двое мужчинСмотреть фотографии
13:25
СК в Волгограде отправит под суд 36-летнего отца-извергаСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
12:45
«Такие эксперименты недопустимы»: пародию человека-«пса» на «Родину-мать» осудили в музее-заповеднике «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
12:40
Театралка опустошила счет автослесаря из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:40
Животных в поселке под Волгоградом срочно вакцинируют из-за бешеной кошкиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде стартовали массовые отключения горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус держит в напряжении Волгоградскую областьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 