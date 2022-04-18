На ул. Дзержинского в Волгограде возвращают к жизни зеленую зону





Работы по благоустройству зеленой зоны вдоль улицы им. Дзержинского начались в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, сейчас на земельном участке, расположенном между ул. Ополченской, проспектом им. В. И. Ленина и пешеходной зоной на ул. им. Ф.Э. Дзержинского, проводится вертикальная планировка территории. После этого подрядная организация приступит к земляным работам.

Площадь обновляемой зеленой зоны составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.

На первом этапе будут проложены инженерные сети - поливочный водопровод и линии освещения. Затем будет построена пешеходная сеть, которой раньше здесь практически не было. Согласно проекту, здесь также обустроят детскую и спортивную площадки. Для озеленения территории предусмотрена укладка рулонного газона, высадка деревьев и кустарников лиственных пород.

На следующем этапе планируется благоустроить пешеходную зону на ул. им Ф.Э. Дзержинского от проспекта им. В.И. Ленина и ул. Шурухина - этот объект участвует в рейтинговом голосовании по выбору парков и бульваров для обновления в 2023 году. В рамках подготовки территории к реконструкции ресурсоснабжающая организация в настоящее время выполняет замену коммуникаций. Такая очередность работ позволит одновременно повысить качество подачи коммунальных услуг местным жителям, а также минимизировать риски разрытия и сохранить преображенную территорию.

В мэрии пояснили, что аналогичный подход применялся в 2020 - 2021 годах при восстановлении первой и второй очередей бульвара по ул. Дзержинского - в границах от Дворца культуры Тракторозаводского района до дома №24 по вышеуказанной улице. Замена сетей в общей сложности улучшили качество коммунальных услуг для более чем 4000 местных жителей. После замены коммуникаций данная территория была благоустроена. Специалисты высадили более 400 деревьев и кустарников, реконструировали фонтан, установили шесть арт-фонарей ручной работы, изображающих музыкантов. Также была введена в эксплуатацию новая автоматическая система полива, а в прогулочной зоне вдоль ул. Жолудева размещены различные игровые и спортивные комплексы.

Фото: администрации Волгограда