Общество

На ул. Дзержинского в Волгограде возвращают к жизни зеленую зону

Общество 18.04.2022 10:07
18.04.2022 10:07



Работы по благоустройству зеленой зоны вдоль улицы им. Дзержинского начались в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, сейчас на земельном участке, расположенном между ул. Ополченской, проспектом им. В. И. Ленина и пешеходной зоной на ул. им. Ф.Э. Дзержинского, проводится вертикальная планировка территории. После этого подрядная организация приступит к земляным работам. 
Площадь обновляемой зеленой зоны составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.
На первом этапе будут проложены инженерные сети - поливочный водопровод и линии освещения. Затем будет построена пешеходная сеть, которой раньше здесь практически не было. Согласно проекту, здесь также обустроят детскую и спортивную площадки. Для озеленения территории предусмотрена укладка рулонного газона, высадка деревьев и кустарников лиственных пород.
На следующем этапе планируется благоустроить пешеходную зону на ул. им Ф.Э. Дзержинского от проспекта им. В.И. Ленина и ул. Шурухина - этот объект участвует в рейтинговом голосовании по выбору парков и бульваров для обновления в 2023 году. В рамках подготовки территории к реконструкции ресурсоснабжающая организация в настоящее время выполняет замену коммуникаций.  Такая очередность работ позволит одновременно повысить качество подачи коммунальных услуг местным жителям, а также минимизировать риски разрытия и сохранить преображенную территорию. 
В мэрии пояснили, что аналогичный подход  применялся в 2020 - 2021 годах при восстановлении первой и второй очередей бульвара по ул. Дзержинского -  в границах от Дворца культуры Тракторозаводского района до дома №24 по вышеуказанной улице. Замена сетей в общей сложности улучшили качество коммунальных услуг для более чем 4000 местных жителей. После замены коммуникаций данная территория была благоустроена. Специалисты высадили более 400 деревьев и кустарников, реконструировали фонтан, установили шесть арт-фонарей ручной работы, изображающих музыкантов. Также была введена в эксплуатацию новая автоматическая система полива, а в прогулочной зоне вдоль ул. Жолудева размещены различные игровые и спортивные комплексы. 
Фото: администрации Волгограда

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
18.04.2022 14:29
Общество 18.04.2022 14:29

0
Далее
Общество
18.04.2022 14:23
Общество 18.04.2022 14:23

0
Далее
Общество
18.04.2022 13:51
Общество 18.04.2022 13:51

0
Далее
Общество
18.04.2022 13:45
Общество 18.04.2022 13:45

0
Далее
Общество
18.04.2022 12:45
Общество 18.04.2022 12:45

0
Далее
Общество
18.04.2022 12:24
Общество 18.04.2022 12:24

0
Далее
Общество
18.04.2022 11:58
Общество 18.04.2022 11:58

0
Далее
Общество
18.04.2022 11:32
Общество 18.04.2022 11:32

0
Далее
Общество
18.04.2022 11:03
Общество 18.04.2022 11:03

0
Далее
Общество
18.04.2022 10:04
Общество 18.04.2022 10:04

0
Далее
Общество
18.04.2022 08:18
Общество 18.04.2022 08:18

0
Далее
Общество
17.04.2022 20:50
Общество 17.04.2022 20:50

0
Далее
Общество
17.04.2022 18:59
Общество 17.04.2022 18:59

0
Далее
Общество
17.04.2022 17:41
Общество 17.04.2022 17:41

0
Далее
Общество
17.04.2022 14:08
Общество 17.04.2022 14:08

0
Далее

Лента новостей

14:29
Волонтеры РУСАЛа убрали мусор в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
14:26
После ночного пожара 45-летний волгоградец попал в реанимациюСмотреть фотографии
14:23
И ни туда, и ни сюда: Волгоградская область топчется на «ковидном» распутьеСмотреть фотографии
14:01
Волгоградец после зверского убийства сжег квартиру с трупомСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде впервые состоялся фестиваль «Поколение Чемпионов»Смотреть фотографии
13:45
«Помним вас, доктор!»: скончался бывший главный врач волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
13:40
В ночных пожарах в Волгограде и Волжском пострадали двое мужчинСмотреть фотографии
13:25
СК в Волгограде отправит под суд 36-летнего отца-извергаСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
12:45
«Такие эксперименты недопустимы»: пародию человека-«пса» на «Родину-мать» осудили в музее-заповеднике «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
12:40
Театралка опустошила счет автослесаря из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:40
Животных в поселке под Волгоградом срочно вакцинируют из-за бешеной кошкиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде стартовали массовые отключения горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус держит в напряжении Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:04
Позовите профессора: как справляться со стресом у детейСмотреть фотографии
12:00
Жителя Волгограда задержали в аэропорту Уфы из-за дебоша на борту самолетаСмотреть фотографии
11:58
Ученые в Волгограде разработали экзоскелет для раненного на Украине российского военногоСмотреть фотографии
11:45
По Волгоградской области гуляют четыре вирусаСмотреть фотографии
11:32
«Убирайте свою территорию сами»: УК в Волгограде не смогла вывести жильцов на субботникСмотреть фотографии
11:30
«Магнит» прокомментировал открытие магазина на месте «СуперМАНа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом землю под «Китай-городом» загрязняли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
11:03
Бочаров соберет оперштаб по укреплению экономики в условиях санкцийСмотреть фотографии
10:59
Плату за продленку в школах Волгограда могут переложить «на плечи» властейСмотреть фотографии
10:15
С 20 апреля из Волжского начнут курсировать три дачных маршрутаСмотреть фотографии
10:07
На ул. Дзержинского в Волгограде возвращают к жизни зеленую зонуСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде впервые за два года пройдет пасхальный крестный ходСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде 18 апреля огласят приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
09:13
Одиннадцать аэропортов России останутся закрыты до 25 апреляСмотреть фотографии
09:03
Предлагаемая в Волгограде зарплата выросла на 2 тысячи рублей за годСмотреть фотографии
08:18
Дачи и жилые дома попали под отключения света в семи районах ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 