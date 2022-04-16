Происшествия

Машина скорой помощи попала в ДТП в Волгограде, пострадала девушка

Происшествия 16.04.2022 10:31
16.04.2022 10:31



Автомобиль скорой помощи столкнулся с фургоном в Кировском районе Волгограда, пострадала 22-летняя девушка. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем напротив дома №6 по ул. 64—ой Армии.
По предварительной информации, 54-летний водитель специализированной автомашины марки «Ford-28575-01» (скорая помощь), который двигался из Советского в Красноармейский район, при повороте налево на ул. Губкина не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении фургоном «Peugeot Boxer».
В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка скорой помощи. Девушку госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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