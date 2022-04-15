Общество

Банк «Открытие»: лишь 11% жителей ЮФО ждут значительного сокращения доходов в 2022 году

Общество 15.04.2022 14:53
15.04.2022 14:53


58% жителей Южного федерального округа надеются, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или сократятся незначительно. Из них 25% уверены, что заработок точно не упадет, а может даже вырастит, а 33% полагают, что доход может просесть на 5-10%. О вероятности потерять до 30% дохода заявили 27% жителей округа. Еще 11% считают, что их доход может сократиться еще больше. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
Более чем у половины жителей юга (53%) доходы складываются из оклада и премиальной части. У 27% есть только оклад. Еще 19% зарабатывают сами, не разделяя доходы на оклад и премию.
74% уже получили итоговую премию за 2021 год. При этом 33% из них получили премию в полном объеме. 23% - значительную её часть, от 50 до 90% полагающихся премиальных. Еще 18% заплатили меньше половины стандартной годовой премии. У 23% работодатель отказался выплачивать премии по итогам 2021 года. А 3% респондентов заявили, что не наработали в прошлом году на премию.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 60% опрошенных россиян ожидают выплаты премии по итогам первого квартала 2022 года. Причем 26% заявили, что им такую премию выплатят в полном размере или даже больше, 13% планируют получить от половины до 90% квартальной премии, 21% рассчитывают на сумму менее половины стандартной премии. По словам 18% опрошенных, их работодатели решили не выплачивать квартальную премию, несмотря на выполнение производственных планов.

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