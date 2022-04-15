Общество

Детфонд в Волгограде поможет беженцам в оформлении документов

Общество 15.04.2022 13:04
15.04.2022 13:04


Волгоградское отделение Российского детского фонда продолжает помогать беженцам из ДНР и ЛНР. Как сообщает информагентство «Высота 102», 15 апреля состоялось очередное заседание комиссии по организации распределения денежных средств, собранных для вынужденных переселенцев из Донбасса, Украины, а также тем, кто привлечен к исполнению обязанностей в связи с проведением спецоперации. По итогам заседания в отделении фонда высказали готовность к оказанию помощи беженцам в оформлении документов. 

Напомним, что региональное отделение Российского детского фонда вместе с областным комитетом соцзащиты выступают координаторами работы по организации сбора денежных средств. По состоянию на 14 апреля оказана помощь на сумму 9 млн 503 тысячи рублей. Средства уточняют в фонде, перечисляли как обычные горожане, так и предприниматели и организации региона. На собранные деньги фондом уже были закуплены и переданы беженцам сертификаты на товары первой необходимости, за счет пожертвований дети Донбасса отдохнули в городском лагере «Орленок». Также фонд участвовал в акции «Тепло из дома» по сбору и отправке в зону военных действий благотворительной помощи российским солдатам. 

– Выражаю огромную благодарность всем жителям Волгоградской области, руководителям и сотрудникам предприятий за то, что откликнулись на призыв о помощи тем, кто сейчас в ней остро нуждается, – говорит председатель Волгоградского отделения РДФ Ирина Соловьева. – Проделана большая работа – и это, в первую очередь, ваша заслуга. Вместе с общественностью и трудовыми коллективами мы и дальше будем делать все возможное, чтобы поддерживать донбассовцев и российских военнослужащих.

В ходе заседания комиссии Детфонда ее участники - представители общественной палаты Волгоградской области, уполномоченный по правам ребенка в регионе, депутаты - обсудили новое направление работы по оказанию помощи беженцам. Как пояснила глава реготделения фонда Ирина Соловьева, жители ДНР и ЛНР хотят устроиться на работу в Волгоградской области, получить гражданство России или оформить документы для временного проживания в регионе. 

– Комиссия фонда приняла решение содействовать гражданам в решении этих вопросов, – отметила Ирина Соловьева. – Мы окажем финансовую помощь жителям Донбасса в получении нотариальных доверенностей, услуг переводчика и других необходимых документов. 

Волгоградское отделение Российского детского фонда продолжает сбор денежных средств гражданам, пострадавшим в результате событий на территориях народных республик и Украины, а также привлеченным к выполнению обязанностей или осуществлению деятельности в связи с данными событиями. Также осуществляется прием гуманитарной помощи.  

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