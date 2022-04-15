







Волгоградская городская дума готова утвердить новые тарифы для общественного транспорта, которые будут действовать на базе транспортной карты «Волна». Как сообщили в представительном органе власти, речь идет о двух дополнительных тарифах - «Пересадочный 120 минут» и «Безлимитный».

Сейчас пассажир, заплатив единожды, может совершить неограниченное число пересадок только в течении 60 минут, при этом на транспортной карте должен быть подключен соответствующий тариф. С увеличением времени до 120 минут возможность сэкономить на проезде появится у значительно большего числа волгоградцев.

Заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев сообщил депутатам, что транспортные предприятия представили необходимые расчеты.

Так, тариф «Пересадочный 120 минут» будет рассчитан на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене. Планируется, что стоимость первой поездки составит 25 рублей, а каждая последующая пересадка будет стоить 10 рублей.

При этом после первой транзакции пассажир сможет совершить неограниченное количество пересадок в течение 120 минут. Тариф с периодом 60 минут продолжит действовать: после оплаты проезда в размере 30 рублей пассажир может в течение часа совершить неограниченное число пересадок без дополнительной оплаты.

«Безлимитный» тариф - это единый проездной билет на все виды общественного транспорта, работающего на муниципальных маршрутах. До этого подобного тарифного плана в Волгограде не было. Он позволит пользоваться любым видом муниципального общественного транспорта без ограничений – автобусом, троллейбусом, трамваем и скоростным трамваем. Стоимость такого проездного билета составит 1800 рублей в месяц. Тариф будет выгоден волгоградцам, которые ежедневно совершают три и более поездки на различных видах общественного транспорта.

В Волгограде параллельно с разработкой новых тарифов продолжается работа по внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда на пассажирском транспорте. Сергей Комлев сообщил, что уже получены первые комплекты оборудования. В настоящее время идет заливка программного обеспечения. Тестирование системы начнется в конце апреля.



