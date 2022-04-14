Волгоградских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Энергетиков в Волгоградской области перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на регион очередного шторма. В южных районах ожидается усиление юго-западного ветра до 25 м/с, сообщили в пресс-службе компании «Россети Юг».
В случае аварий, обрывов линий электропередач к восстановительным работам готовы приступить 1142 специалиста в составе 228 бригад. На дежурстве находятся 705 единиц техники. Оперативно запитать оставшиеся без электроэнергии объекты энергетики смогут от 69 передвижных генераторов общей мощностью 2,6 МВт.
– Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220, – напомнили в «Россети Юг».
О грядущем урагане волгоградцев днем предупредило региональное управление МЧС России. Спасатели рекомендуют не парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Дома следует закрыть окна и форточки.