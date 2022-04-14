Волгоградцев приглашают поддержать заявку Центрального парка культуры и отдыха на конкурсе Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени – 2022». ЦПКиО представил эко-проект «Мой парк» в качестве стандарта развития парка основного социокультурного пространства для экологического просвещения, сообщили на официальной странице проекта «ВКонтакте».
Чтобы поддержать любимый волгоградцами парк, необходимо перейти на страницу заявки, пройти простую процедуру регистрации и поставить лайк эко-проекту. Горожане также могут оставить дополнения или предложения поддержки в комментариях под проектом либо попросить уточнить какие-либо положения представленной ЦПКиО заявки.
На крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени» каждый россиянин может представить свою идею на благо России, получить оценку от лучших экспертов страны, прокачать свой проект и получить комплексную поддержку в реализации. К настоящему времени россияне предложили более 5 тысяч идей, в реализации которых намерены участвовать свыше 17 тысяч человек.
Аналогичный конкурс проходил в 2020 году. Тогда было опубликовано 15 тысяч идей и зарегистрировано 230 тысяч участников. Россияне предложили к представленным проектам 130 тысяч доработок. 100 лидеров форума «Сильные идеи для нового времени» смогли презентовать свои идеи на Петербургском международном экономическом форуме, 80 идей легли в основу стратегии АСИ на 2022-2024 годы.