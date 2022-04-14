Мэрия Волгограда назвала дату окончания отопительного сезона

Администрация Волгограда озвучила дату, когда в городе официально завершится отопительный сезон. Как стало известно ИА «Высота 102», батареи в квартирах волгоградцев охладеют уже в предстоящую субботу, 16 апреля.

— В администрации Волгограда подписано постановление об окончании отопительного сезона 16 апреля 2022 года. Решение принято на основании данных Волгоградского ЦГМС о наступлении устойчивых положительных отметок температуры атмосферного воздуха в городе, — сообщили информагентству в мэрии. — Текст постановления предусматривает возможность продолжения подтопки социальных объектов по заявкам их руководителей.

Напомним, что ранее в администрации Волгограда приняли решение о продлении отопительного сезона с учетом неблагоприятных погодных условий. Сегодня, когда столбики уличных термометров резко обрушились вниз, многие жители города осознали правильность данного решения.

По данным Волгоградского ЦГМС, уже на следующей неделе в Волгограде снова ожидается жаркая погода. Синоптики прогнозируют до +24 градусов в тени к среде, 20 апреля.