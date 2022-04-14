Жители поселка под Волгоградом остались без новой поликлиники

Аукцион по проектированию и строительству поликлиники Светлоярской ЦРБ признан несостоявшимся из-за отсутствия участников закупки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Желающих освоить 463 миллиона рублей, а именно столько составляла максимальная цена контракта, не нашлось.

Новую поликлинику в рабочем поселке Светлый Яр планировалось построить уже в 2023 году. Объект здравоохранения должен быть рассчитан на 300 посещений в смену, иметь несколько отделений – первичной неотложной медпомощи по профилю терапия и хирургия, физиатрическое, терапевтическое, инфекционное отделения, а также кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, рентгена, лабораторию и дневной стационар на 10 коек.

В настоящее время поликлиника Светлоярской ЦРБ располагается на первом этаже жилого дома.