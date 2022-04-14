Волжская ГЭС начнет весенний сброс воды в условиях маловодья

Спецпопуск воды на Волгоградском водохранилище начнется 19 апреля. Расход на Волжской ГЭС будут ежедневно наращивать, пока 28 апреля он не достигнет максимума – 25000 ±500м3/сек. Об этом сообщили в пресс-службе Росоводресурсов по итогам заседания межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя ведомства Вадима Никанорова.
– В согласованных режимах гидроузлы будут работать до 30 апреля включительно. Дальнейшие параметры спецпопуска уточним на очередном заседании Межведомственной рабочей группы, оно состоится в последних числах месяца. Первоочередная задача сейчас – обеспечить сельскохозяйственную полку. А в начале мая начнётся поэтапное снижение сбросов, необходимое уже для рыбы, – сказал Никаноров.
Планируется, что весенний сброс воды закончится к середине июня.
Напомним, половодье на Волге и Каме задержалось на неделю из-за погодных условий. По данным Росгидромета, суммарный приток в марте составил 10,1 км3 – 107% от нормы. В связи с этим водохранилища Верхней Волги и Камы только наполняются, а Чебоксарское, Нижнекамское и Саратовское пропускают воду транзитом.
Прогноз притока по каскаду на апрель неутешительный и составляет всего 47-67 км3 при норме 65,9 км3. Наиболее интенсивно наполняется Камское водохранилище (126% от нормы), Шекснинское (108%) и Рыбинское (98%). В остальные емкости воды поступит меньше необходимого – по прогнозам, суммарный приток во втором квартале составит 95% нормы. Синоптики считают, что апрель будет на полградуса-градус теплее нормы, а на 90% территории ожидаются осадки больше нормы. При этом снег сошел только на трети площади Волжско-Камского каскада, на 40% территории высота снежного покрова достигает 40%.