Волжская ГЭС начнет весенний сброс воды в условиях маловодья



Спецпопуск воды на Волгоградском водохранилище начнется 19 апреля. Расход на Волжской ГЭС будут ежедневно наращивать, пока 28 апреля он не достигнет максимума – 25000 ±500м3/сек. Об этом сообщили в пресс-службе Росоводресурсов по итогам заседания межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя ведомства Вадима Никанорова.

– В согласованных режимах гидроузлы будут работать до 30 апреля включительно. Дальнейшие параметры спецпопуска уточним на очередном заседании Межведомственной рабочей группы, оно состоится в последних числах месяца. Первоочередная задача сейчас – обеспечить сельскохозяйственную полку. А в начале мая начнётся поэтапное снижение сбросов, необходимое уже для рыбы, – сказал Никаноров.

Планируется, что весенний сброс воды закончится к середине июня.

Напомним, половодье на Волге и Каме задержалось на неделю из-за погодных условий. По данным Росгидромета, суммарный приток в марте составил 10,1 км3 – 107% от нормы. В связи с этим водохранилища Верхней Волги и Камы только наполняются, а Чебоксарское, Нижнекамское и Саратовское пропускают воду транзитом.