Для детей беженцев уже установили игровую площадку в Волгограде

Для детей жителей ДНР и ЛНР, проживающих в пункте временного размещения в Ворошиловском районе Волгограда, уже на следующий день после озвученной мэру просьбы установили игровую площадку.

Как ранее сообщали в мэрии Волгограда, накануне глава города Владимир Марченко встретился с семьями беженцев. Во время общения мамы и бабушки попросили оборудовать на прилегающей к гостинице "Царицынская"" территории детскую площадку.

На свободном земельном участке установили песочницу, пружинные качели «Лягушонок» и качалку-балансир. Через несколько дней, когда бетонные основания высохнут и укрепятся, площадка будет открыта для детей.

Напомним, что кроме комфортного жилья и питания, беженцам из ДНР и ЛНР власти Волгоградской области предоставляют возможность трудоустройства. Задачу найти работу жителям республик поручил в феврале текущего года губернатор Андрей Бочаров.

В общей сложности на территории волгоградского региона в настоящее время проживает больше 1000 беженцев. На содержание каждого из бюджета Волгоградской области выделяется в день 1500 рублей.