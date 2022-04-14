Общество

Для детей беженцев уже установили игровую площадку в Волгограде

Общество 14.04.2022 09:48
14.04.2022 09:48


Для детей жителей ДНР и ЛНР, проживающих в пункте временного размещения в Ворошиловском районе Волгограда, уже на следующий день после озвученной мэру просьбы установили игровую площадку.   

Как ранее сообщали в мэрии Волгограда, накануне глава города Владимир Марченко встретился с семьями беженцев. Во время общения мамы и бабушки попросили оборудовать на прилегающей к гостинице "Царицынская"" территории детскую площадку.  

На свободном земельном участке установили песочницу, пружинные качели «Лягушонок» и качалку-балансир. Через несколько дней, когда бетонные основания высохнут и укрепятся, площадка будет открыта для детей. 

Напомним, что кроме комфортного жилья и питания, беженцам из ДНР и ЛНР власти Волгоградской области предоставляют возможность трудоустройства. Задачу найти работу жителям республик поручил в феврале текущего года губернатор Андрей Бочаров.

В общей сложности на территории волгоградского региона в настоящее время проживает больше 1000 беженцев. На содержание каждого из бюджета Волгоградской области выделяется в день 1500 рублей

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