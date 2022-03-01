В Волгоградской области увеличили расходы на содержание беженцев из Донбасса

Общество 01.03.2022 12:26
0
01.03.2022 12:26
Власти Волгоградской области приняли решение об увеличении расходов на временное социально-бытовое обустройство граждан, находящихся в пунктах временного размещения на территории региона. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора. Так, вместо 800 рублей в день, выделенных на проживание и питание, теперь на содержание беженцев будет тратиться 1500 рублей. В рамках этой суммы увеличены выплаты на проживание с 550 рублей до 900 и на питание с 250 рублей до 600 рублей.
Ранее, напомним, сообщалось о выделении более 83 миллионов рублей из резервного фонда для обеспечения мероприятий по обустройству беженцев из ДНР и ЛНР, прибывших на территорию региона после 18 февраля 2022 года. Деньги распределяются между муниципалитетами, которые приняли беженцев.
Реклама
В Волгограде продолжаются работы на поврежденном магистральном коллекторе01.03.2022 13:09
Общество 01.03.2022 13:09
В Волгограде 33 дома в поселке «Грин Гарден» останутся без электричества за долги01.03.2022 12:31
Общество 01.03.2022 12:31
Бочаров провел заседание совета по развитию сельских территорий и АПК01.03.2022 12:24
Общество 01.03.2022 12:24
Правоохранители Волгограда будут действовать жестко и без промедления01.03.2022 10:45
Общество 01.03.2022 10:45
В Волгограде первый теплоход на Культбазу отправится 5 марта01.03.2022 10:24
Общество 01.03.2022 10:24
Соцзащита в Волгограде требовала с инвалида 32 тысячи рублей за услуги ЖКХ01.03.2022 09:49
Общество 01.03.2022 09:49
В Волгограде отключат свет в домах на двух десятках улиц01.03.2022 08:23
Общество 01.03.2022 08:23
В Волгограде устраняют аварию на магистральном коллекторе28.02.2022 23:59
Общество 28.02.2022 23:59
В Волгоградской области ищут медиков-добровольцев в Донбасс28.02.2022 21:19
Общество 28.02.2022 21:19
В Волгограде стоимость стопки блинов подорожала за год на 23 рубля28.02.2022 20:10
Общество 28.02.2022 20:10
Полиция проведет расследование вырубки деревьев в Волжском28.02.2022 19:38
Общество 28.02.2022 19:38
Сотрудники известного банка помогли волгоградцу сохранить здоровье28.02.2022 19:16
Общество 28.02.2022 19:16
В Волгоградской области отменили тестирование системы оповещения28.02.2022 17:21
Общество 28.02.2022 17:21
Налоговые службы возобновляют прием волгоградцев без предварительной записи28.02.2022 16:42
Общество 28.02.2022 16:42
В Волгограде подозреваемая в захвате дома УК останется без лицензии28.02.2022 15:18
Общество 28.02.2022 15:18
Реклама