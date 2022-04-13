Беженцы попросили у мэра Волгограда игровую площадку для детей





Владимир Марченко встретился с жителями ДНР и ЛНР в пункте временного размещения в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ходе общения беженцы попросили мэра города оборудовать прилегающую зону гостиницы детской площадкой.

В ходе беседы жильцы ПВР поблагодарили волгоградские власти за внимательное и теплое отношение и отметили, что обеспечены всем необходимым для комфортной жизни. Поскольку в пункте живут семьи с маленькими детьми, мамы и бабушки попросили мэра по возможности оборудовать на прилегающей зоне детскую площадку. Работы по монтажу игровых элементов начнутся уже в ближайшее дни.

Кроме этого, у них возникли проблемы с оформлением документов и другие вопросы. Глава города поручил ответственным сотрудникам проработать все вопросы с профильными службами, курирующими пенсионное обеспечение, здравоохранение, вопросы миграции и т.д.

Напомним, что кроме комфортного жилья и питания, беженцам из ДНР и ЛНР власти Волгоградской области предоставляют возможность трудоустройства. Задачу найти работу жителям республик поручил в феврале текущего года губернатор Андрей Бочаров.

В общей сложности на территории волгоградского региона в настоящее время проживает больше 1000 беженцев. На содержание каждого из бюджета Волгоградской области выделяется в день 1500 рублей.

Фото пресс-служба администрации Волгограда