Хуторян с мизерным уловом задержали на Дону под Волгоградом из-за лодки и сетей

В полиции Фроловского района Волгоградской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух жителей хутора Зимовский, которых задержали во время нелегальной рыбалки. Браконьеры на металлической лодке с мотором и сетью успели поймать одного сома и одного белого амура, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.
Незадачливых рыбаков рыбинспекция и полиция встретили во время очередного совместного рейда. Сеть и рыбу общим весом 5,7 кг у хуторян забрали и отвезли в отдел полиции в качестве вещественных доказательств. Ущерб природе составил 1850 рублей.
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