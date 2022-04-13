Covid-19

Новая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Волгоград

Covid-19 13.04.2022 16:31
13.04.2022 16:31


В Волгоградскую область поступила партия детской вакцины от COVID-19 в количестве тысячи штук. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения, комплекты распределили в Камышинскую детскую городскую больницу, детскую больницу № 1 и поликлиники № 3, 6 Волгограда; городскую детскую поликлинику № 2 Волжского.  

— Вакцинация подростков также продолжается в городской детской больнице Волжского и волгоградской детской поликлинике № 15. Всего с начала прививочной кампании для подростков вакцинацию первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак-М» прошли 1847 юных жителей Волгоградской области, завершили иммунизацию 1511 человек, — пояснили в ведомстве. 

Также в облздраве отмечают, что детская вакцина представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник-V». Данной концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты от COVID-19 уровня антител.  

Вакциной можно прививаться детям в возрасте от 12 до 17 лет. Необходима консультация специалиста! Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого ребенка, если он старше 15 лет.

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