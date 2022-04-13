



РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк «Открытие» в ходе совместного опроса выяснили, готовы ли волгоградские автовладельцы рассматривать подписку на автомобиль как альтернативу его покупке и на каких условиях.

46% опрошенных в Волгограде не против оформить подписку на автомобиль вместо его приобретения: среди них 38% ответили «скорее да», 8% – «определённо да». Еще 34% волгоградских водителей сомневаются и, скорее всего, не станут обращаться к подписке. Пятая часть респондентов (20%) не рассматривают такую альтернативу покупке авто в принципе. Заинтересованы в подписке чаще мужчины (46%) и респонденты 18-30 лет (47%).

Более половины российских автолюбителей (55%) назвали подписку с годовой оплатой наиболее предпочтительным вариантом из-за экономической выгоды. В то время как подписка с ежемесячной оплатой выходит дороже: ее выбрали менее трети (29%) респондентов. Готовы рассмотреть подписку в рассрочку у банка 12% опрошенных, в кредит – 4%.

Женщины чаще мужчин отдавали предпочтение ежемесячной оплате подписки – 34% и 25% соответственно. А большинство мужчины (61%), в свою очередь, выбрали вариант годовой оплаты по сравнению с 48% женщин. Примечательно, что чем старше опрошенные, тем чаще они выбирали ежегодную оплату и реже – ежемесячную.

«За прошедший месяц скорость подорожания автомобилей побила все рекорды. Мы ожидаем, что рост ценников будет все больше подталкивать людей не только к покупке машин, но и к продуктам их пользования. И если ранее автолюбители вкладывались непосредственно в автомобили, в том числе используя кредитные средства, то сейчас новым трендом может стать рост спроса на шеринговые сервисы - подписку на машины или услуги лизинга для физических лиц, доля которых может заметно вырасти. Ведь уже сейчас, согласно результатам нашего опроса, доля лояльных подписке автолюбителей приближается к половине опрошенных», - отметили в пресс-службе РГС Банка.