Волгоградец выкупил свой LEXUS у приставов за 600 тыс рублей









Владелец дорогого внедорожника марки LEXUS LX570 в Волгограде испугался ареста машины и погасил долг в 600 тысяч рублей. Как сообщили в УФССП России по региону, исполнительное производство в отношении должника находилось в Советском районном отделении судебных приставов. Волгоградец задолжал большую сумму юридическим и физическим лицам, но отдавать деньги не торопился.

Судебный пристав-исполнитель арестовал внедорожник должника. Уже на следующий день мужчина нашел необходимую сумму и полностью погасил долг вместе с исполнительским сбором.



