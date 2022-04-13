Волгоградец выкупил свой LEXUS у приставов за 600 тыс рублей

Общество 13.04.2022 09:26
13.04.2022 09:26
Владелец дорогого внедорожника марки LEXUS LX570 в Волгограде испугался ареста машины и погасил долг в 600 тысяч рублей. Как сообщили в УФССП России по региону, исполнительное производство в отношении должника находилось в Советском районном отделении судебных приставов. Волгоградец задолжал большую сумму юридическим и физическим лицам, но отдавать деньги не торопился.
Судебный пристав-исполнитель арестовал внедорожник должника. Уже на следующий день мужчина нашел необходимую сумму и полностью погасил долг вместе с исполнительским сбором.
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