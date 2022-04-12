«Королева Бранденбургских ворот» Мария Лиманская отмечает 98-летие

Сегодня свой день рождения отмечает уроженка волгоградской земли, известная в России как Бранденбургская Мадонна Мария Лиманская. Как сообщает ИА «Высота 102», 12 апреля Марии Филипповне исполняется 98 лет.

— Мария Лиманская — та самая знаменитая регулировщица Великой Победы, которую запечатлел военный фотокорр Евгений Халдеев в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот. Благодаря загадочной улыбке, пойманной мастером, мир называл ее Бранденбургской Мадонной, — вспоминают сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области

В июне 2011 года Мария Филипповна стала гостем волгоградского управления МВД. Посетив здание главка на Краснознаменской, Бранденбургская Мадонна снова взяла в руки красные флажки, о чем свидетельствует архивный снимок, предоставленный информагентству сегодня пресс-службой. Общение с легендой, вспоминают полицейские, оставило неизгладимый след в памяти всех участников той встречи.





Напомним, что впервые в Волгограде взвод девушек-регулировщиц вышел на службу в 2009 году. С тех пор сотрудниц МВД в форме военных лет наблюдают жители и гости города-героя на главных магистралях и в памятных местах 9 Мая и 23 февраля. Волгоградские регулировщицы стали за 13 лет настоящей достопримечательностью, а в один из визитов в Волгоград от общения с ними не удержался и президент России Владимир Путин.





В ходе прошлогоднего визита в Волгоград фото на память с девушками-регулировщицами сделал и глава МИД России Сергей Лавров.





Мария Лиманская родилась 12 апреля 1924 года в селе Старая Полтавка Сталинградской области. На фронт ушла в 18 лет.

В разное время награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и орденом Отечественной войны 2-й степени.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области