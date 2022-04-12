В Чернышковской ЦРБ Волгоградской области сменился главврач

Новым главным врачом Чернышковской ЦРБ назначена Олеся Чернозубова. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, Олеся Чернозубова ранее работала участковым врачом-педиатром. Ее общий стаж в системе здравоохранения составляет 12 лет.

Олеся Владимировна Чернозубова является уроженкой Чернышковского района, в 2010 году окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», а затем интернатуру по специальности «Педиатрия» в 2011 году.

С 2013 года по настоящее время работала врачом-педиатром в ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ».

Перед новым руководителем членами комиссии поставлены задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи в учреждении, отметили в экспертном по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения, где и предложили кандидатуру Олеси Чернозубовой.

Ранее Чернышковскую ЦРБ возглавляла Наталья Шемчук.

Фото: администрация Чернышковского района Волгоградской области