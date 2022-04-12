Крупная ярмарка откроется на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда готовится к открытию еще одна ярмарка. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в новом пространстве на улице Пролетарской смогут с комфортом разместиться десятки торгующих дачников и предпринимателей – площадь помещения составляет около 400 квадратных метров.

– Сейчас рабочие завершают сборку двух крытых торговых рядов для всесезонной торговли, производят внутреннюю отделку, монтируют электропроводку. Одновременно проводится благоустройство прилегающей территории - планируется высадить туи, установить малые архитектурные формы и оборудовать парковочное пространство площадью порядка 100 квадратных метров. Новая площадка создается вблизи территории, где ранее велась стихийная торговля.

С действующими требованиями на официальных точках монтируется твердое покрытие, оборудуются санузлы и места для сбора отходов. Для обеспечения безопасности граждан вся реализуемая продукция проходит санитарно-ветеринарный контроль. В мэрии подчеркнули, что одним из обязательных условий предоставления места будет содержание прилегающей территории в частоте.

На ярмарке планируется продавать, овощи, фрукты, рыбу, мясную продукцию и свежий хлеб – ведутся переговоры с фермерами и местными производителями. Также будут предусмотрены бесплатные места для дачников и садоводов, которые смогут продавать собственный урожай с огорода.

На сегодняшний день в Красноармейском районе уже утверждены места для проведения пяти ярмарок различного типа - сельскохозяйственных, разовых и универсальных. В целом по Волгограду количество мест, предназначенных для проведения сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных ярмарок, за последние несколько лет увеличилось почти в два раза. В областном центре утверждено более 60 площадок общей вместимостью более 3000 мест.