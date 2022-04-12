Сайты мэрии и гордумы Волгограда атакуют хакеры





Массированной DDoS-атаке подверглись в Волгограде сайты городской администрации и думы. Как стало известно ИА «Высота 102», пятый день, с 8 апреля, официальные страницы этих органов власти не открываются из-за лавины обращений с различных IP-адресов. Однако в пресс-службе администрации Волгограда утверждают, что утром, 12 апреля, работу сайта удалось восстановить на непродолжительное время.

В настоящее время портал городской администрации снова недоступен.

Известно, что оба портала обслуживает городской информационный центр - МКУ «ГИЦ».

Специалисты этого центра делают все возможное, чтобы решить проблему и восстановить работу сайтов в штатном режиме.

Примечательно, что официальная страница муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» также не работает.



