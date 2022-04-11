Дома и магазины в центре Волгограда останутся без света 12 апреля

Общество 11.04.2022 21:56
11.04.2022 21:56
Пять жилых домов, на первых этажах которых находятся различные офисы и магазины, в Центральном районе Волгограда останутся без света во вторник, 12 апреля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию АО «ВМЭС».
Так, с 9:00 до 17:00 пропадет свет в домах №№ 22 и 22а на проспекте Ленина, на ул. Советской, 23, ул. Порт-Саида, 6 и 8.
Электроэнергии весь рабочий день также не будет в семи домах частного сектора в Дзержинском районе по адресам: ул. Братьев Толмачевых, 1а, 16, 1в и 1г; ул. Полковника Батюка, 1а, 1в и 47.
Обесточат в Волгограде до 17:00 и улицу Придорожную. Электроснабжения не будет с 9:00 до 16:00 и на улицах Виноградная, Венская и Иверская в Советском районе.
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